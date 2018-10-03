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«Беда не столько с природой - беда с обществом и каждым из нас»

04.10.2018 13:44 — Разное | Аргументы и факты  
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«Беда не столько с природой - беда с обществом и каждым из нас»
АиФ

Александр Сыкало, эксперт по устойчивому развитию:

- Говорят, гуси спасли Рим - загоготали, когда неприятель попытался проникнуть в город. Роль гусей в современном осажденном глобальными проблемами мире играют эксперты, ученые, общественные деятели, обеспокоенные ростом числа признаков скорого краха цивилизации, а за ней и жизни на Земле. Глобальное потепление бросает современности все более масштабные и грозные вызовы. Самый большой ледник планеты - вечная мерзлота полярных шапок, климатическая «кухня» планеты - тает с нарастающей скоростью. Само название «вечная мерзлота», казалось бы, отражает надежность и постоянство. Еще каких-то 50 лет назад эта сфера представляла узкий интерес лишь для специалистов по геокриологии.

«Беда не столько с природой - беда с обществом и каждым из нас»
Александр Сыкало: Синдром Кассандры, или Что угрожает глобальному миру
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Сегодня почти в каждой новостной программе присутствуют тревожные вести с полюсов планеты. Тундры Азии и Северной Америки усыпаны «трупными пятнами» вновь образующихся термокарстовых озер. Глубина промерзания, доходящая до полутора километров, и масштабы - многие миллиарды тонн ежегодно тающего льда на площадях в миллионы квадратных километров - означают при завершении таяния опреснение и подъем уровня Мирового океана на десятки метров. Еще больше тревожит разброс прогнозных показателей - в разы. То есть нет четкого и единого научного представления о судьбе ледовой оболочки планеты, а значит, и о нашей с вами судьбе.

Небывалые по силе и частоте тайфуны, смерчи и ураганы перемещаются из тропиков в средние широты. Мир современного человека зависит от эффективности сельского хозяйства, а оно - от климата и погоды. И то, и другое меняется, оставляя без урожая полностью или частично целые регионы.

«Беда не столько с природой - беда с обществом и каждым из нас» «Поступки мировых элит напоминают действия мародеров на тонущем «Титанике»

И беда не столько с природой - беда с обществом и каждым из нас. Общество в лице политиков и правительств вместо устранения с помощью науки нарастающей неопределенности в условиях цивилизационной катастрофы увеличивает эту неопределенность посредством санкций, торговых и информационных войн, государственного терроризма и спровоцированных вооруженных конфликтов, расходуя на это ресурсы выживания человечества. И это пострашнее растущего дефицита сырья или перепроизводства энергии и изменения климата - это погружение в хаос, в «великое культурное одичание».

 
 
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