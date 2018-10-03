Национальный центр субконтрактации заработает до конца года





Национальный центр субконтрактации будет создан на базе Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимательства для развития кооперации между малыми и крупными предприятиями.

Как сообщило агентство БЕЛТА , на данный момент проходит оснащение будущего центра необходимым оборудованием, подготовка помещений. Если не возникнет никаких заминок, центр откроет свои двери уже к концу этого года.

Субконтрактация - это форма производственного аутсорсинга, которая позволяет промышленным предприятиям предложить технологические операции заинтересованным партнерам для повышения эффективности использования собственных недозагруженных производств. Для второй стороны это хорошая возможность оптимизировать свои затраты на приобретение оборудования, необходимого для подобной операции. Завязывание подобной кооперации между различными компаниями Беларуси станет основной целью Национального центра субконтрактации. Еще одна из его задач - расширение трансграничного сотрудничества между странами Евразийского экономического союза.