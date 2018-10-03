Цвет ковриков - синий, одеяло - синтепоновое. БЖД обновляет белье и интерьер в вагонах





«Еще в 2016 году Белорусской железной дорогой были разработаны единые подходы к качеству услуг. В том числе изменения коснулись ковриков, матрасов, одеял, постельного белья, маршрутных указателей, информационных указателей в вагонах. Это не значит, что до 2016 года ничего не обновлялось. Но теперь на смену пришли новые материалы и фирменные цвета Белорусской железной дороги — белый, синий, серый».

«Со временем все меняется. Мы давно отказались от перьевых подушек, а когда у матрасов и одеял истек срок эксплуатации, стали думать о том, что в последнее время появились новые материалы, изделия из которых легко хранить, чистить. Поэтому и решили обновить одеяла на синтепоновые».

«Процесс обновления довольно сложный. Пассажирам хочется, чтобы было удобно, мягко и тепло. А требования железной дороги значительно шире. Нужно, чтобы матрас легко сворачивался, чтобы его и пассажир, и проводник могли легко достать с верхней полки. Матрасы прошли ряд испытаний. К нам производители матрасов ездили как на ВДНХ. Оказалось, что в одних матрасах сбивался синтепон, после чистки менялся их размер. В условиях вагона, например, матрасы могли не соответствовать размерам спального места, или их покрытие было таким, что пассажир съезжал с полки».

«Да, сначала на новых матрасах спали проводники и начальники поездов. А потом матрасы тестировались на пассажирах. В конце концов, пришли к согласию».

«С коврами история была поинтереснее, потому что не могли долгое время выбрать, кто из двух белорусских производителей будет поставлять ковровые дорожки железной дороге. После длительных переговоров все же решили, что это будут производители из Витебска , которые предложили необходимые размеры и расцветку».

«НН» расспросила представителей Белорусской железной дороги о новшествах.У всего выше перечисленного, конечно, имеются свои сроки службы. У одеял, например, четыре года. И когда одеяла, матрасы и ковры вырабатывают свой ресурс, их заменяют.Но в первую очередь одеяла заменят на новые только в СВ и купейных вагонах.В плацкартных останутся привычные всем полушерстяные одеяла.Матрасы тестировали на поездных бригадах.Все одеяла, постельное белье и матрасы железной дороге поставляют белорусские производители.