Time назвал вероятных получателей Нобелевской премии мира

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Лауреатом Нобелевской премии мира ежегодно становится человек или организация, которые, по мнению Нобелевского комитета, сделали больше других для достижения мира на планете. Комитет не раскрывает информацию о претендентах на премию. Известно лишь их число — в этом году на получение награды выдвинут 331 претендент — 216 человек и 115 организаций.Угадать наиболее вероятного кандидата с учетом их общего числа и непредсказуемости Нобелевского комитета очень сложно, подчеркивает Time. Тем не менее, составить определенный список возможно, в том числе и с учетом данных букмекерских контор, принимающих ставки на победу того или иного претендентаГлавными претендентами в списке Time значатся участники диалога вокруг судьбы Кореи — лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Южной Кореи Мун Чже Ин и президент США Дональд Трамп.Лидеры Севера и Юга приложили усилия к тому, чтобы остановить ядерную гонку на полуострове и прекратить ядерные испытания, проводимые КНДР, отмечает Time. Это делает их явными фаворитами в списке кандидатов на Нобелевскую премию. Тем не менее, комитету будет сложно не принимать во внимание оценки ООН в отношении ситуации в КНДР. Согласно данным правозащитников, в стране продолжаются массовые нарушения прав человека.Вслед за руководителями Северной и Южной Кореи следует еще один участник межкорейского диалога — президент США.Весной Дональд Трамп добился первой в истории встречи лидеров Соединенных Штатов и КНДР, прошедшей в Сингапуре. Крупнейшая британская букмекерская контора Ladbrokes оценивает шансы Трампа на победу как 5 к 2, отмечает Time.Как менее вероятные оцениваются шансы на получение премии Карлесом Пучдемоном.Инициатор референдума об отделении Каталонии от Испании был вынужден покинуть страну в связи с преследованием со стороны властей. После этого внимание к его персоне снизилось. Тем не менее, его шансы на получение премии Ladbrokes все еще оценивает в 12 к 1.В числе претендентов также названы Папа римский Франциск (вероятность 16 к 1) и блогер из Саудовской Аравии Раиф Бадави, находящийся в заключении по обвинениям в оскорблении ислама.Среди претендентов из числа организаций Time наиболее вероятным получателем премии называет Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).Эта структура ранее уже дважды получала Нобелевскую премию мира: в 1954 и 1981 годах.В 2017 году лауреатом Нобелевской премии мира стала Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN). В этом году объявление лауреата премии состоится 5 октября в Осло.