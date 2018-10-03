5 шокирующих селфи, которые стоили жизни

Россия заняла второе место по числу смертельных селфи.



Как подсчитали эксперты, в общей сложности с 2011 года в мире зафиксировано 259 случаев смертельных селфи, 16 из них произошли в России. Впрочем, на что только не готовы пойти наши жители ради удачного кадра. Лайф вспомнил 5 селфи, которые стоили жизни их авторам.





Селфи с гранатой





Смерть во имя веселья

В поисках новых ракурсов

Снимок с вершины моста

Урок для других

Трагедия произошла в городе Лабинске Краснодарского края зимой 2017 года. По некоторым данным, 26-летний мужчина перед тем, как сфотографироваться с боевым снарядом в руках, для большего эффекта вытащил из гранаты чеку. Снимок молодой человек успел выложить в соцсетях и отправить нескольким друзьям, а затем перестал выходить на связь. Позднее его тело обнаружили в автомобиле. Взрывом мужчину буквально разорвало. По мнению правоохранителей, вставить чеку обратно любитель селфи уже не смог.Осенью 2017 года 35-летняя Наталья Бородина, находясь в салоне машины, неудачно высунула голову из автомобиля, и её ударило дорожным указателям. Девушка хотела сделать радостное селфи в Доминиканской Республике, но получила сильнейшие травмы головы и скончалась. У погибшей остался маленький ребёнок.В 2015 году в Вологде ученик 11-го класса местной школы Андрей Петровский трагически погиб, пытаясь сделать очередное рискованное селфи. Юноша не рассчитал силу и упал с высоты 9 этажа. В итоге он получил травмы, несовместимые с жизнью. Всё произошло, когда Андрей с двумя друзьями залез на крышу многоэтажки. Там парень попросил ребят сфотографировать его, однако обычный снимок его не устроил, и он решил изобразить падение. В итоге школьник не удержался.В 2014 году 17-летняя российская школьница Ксения Игнатьева сделала селфи на мосту в Санкт-Петербурге на 10-метровой высоте в попытке произвести впечатление на своих друзей. Однако, добравшись до самой высокой точки моста, девочка оступилась, потеряла равновесие и схватилась за кабель, который был под напряжением. Удар тока сбросил её с моста, тело Ксении обнаружили полицейские.Паркурщик Павел Кашин, который исполнял сложный прыжок — сальто назад на крыше 16-этажного дома в Петербурге, не смог выполнить трюк и сорвался со здания в 2013 году. Молодой человек погиб от полученных травм. Последнее фото сына разместил в соцсети его отец — в назидание другим.