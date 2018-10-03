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ЧП. Часть Крымского моста съехала в воду
Иллюстративное фото
Пролёт строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу оператора транспортного перехода — ФКУ «Упрдор «Тамань».
«На морском участке строительства моста между Тузлинской косой и одноимённым островом в процессе опускания на опоры один из железнодорожных пролётов накренился и упал в акваторию, на мелководье», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, инцидент мог произойти в результате технической неисправности одной из домкратных систем. Никто не пострадал.
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Пролёт строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду при монтаже конструкций.
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