ЧП. Часть Крымского моста съехала в воду

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Пролёт строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в водуОб этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу оператора транспортного перехода — ФКУ «Упрдор «Тамань».— говорится в сообщении.По предварительным данным, инцидент мог произойти в результате технической неисправности одной из домкратных систем. Никто не пострадал.