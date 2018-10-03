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Европарламент призвал Минск прекратить преследования независимых СМИ

04.10.2018 13:32 — Разное | Интерфакс  
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Европейский парламент проголосовал за резолюцию, осуждающую задержания и преследования журналистов независимых средств массовой информации в Беларуси.

Резолюция, принятая на пленарной сессии ЕП в четверг в Страсбурге, "настоятельно призывает власти положить конец всем судебным преследованиям, запугиваниям и угрозам в отношении журналистов и независимых средств массовой информации и разрешить всем новостным порталам действовать свободно".

По мнению евродепутатов, "блокировка новостного веб-сайта "Хартии'97" белорусскими властями с января 2018 года неприемлема". Они призвали белорусские власти "немедленно и безоговорочно снять блокировку доступа в интернете в пределах Беларуси к новостному веб-сайту".

В резолюции осуждаются поправки к закону о средствах массовой информации, "которые используются для ужесточения контроля над интернетом". В документе выражается "серьезная обеспокоенность ухудшением климата для независимых и оппозиционных веб-сайтов, средств массовой информации и журналистов в Беларуси".

Европейские парламентарии подчеркнули, что "независимые СМИ не представляют угрозы для властей, а скорее являются важным элементом системы сдержек и противовесов и, следовательно, должны рассматриваться правительством в качестве потенциального критического партнера, а не врага".

Евродепутаты выразили сожаление по поводу того, что Беларусь "продолжает настаивать на репрессивной и недемократической политике в отношении журналистов, адвокатов, политических активистов, правозащитников, субъектов гражданского общества, профсоюзных активистов и других лиц, которые рассматриваются как угроза политическому истеблишменту".

Такое подавление, отмечают в Европарламенте, препятствует более тесным отношениям Беларуси с ЕС и ее более широкому участию в "Восточном партнерстве".

В резолюции содержится призыв к белорусским властям "укрепить уважение к демократическим принципам, верховенству закона, правам человека и основным свободам, включая уважение правдивой и объективной журналистики, в соответствии с Всеобщей декларацией прав человека и международными и региональными документами по правам человека, ратифицированными Беларусью".

 
 
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Европейский парламент проголосовал за резолюцию, осуждающую задержания и преследования журналистов независимых средств массовой информации в Беларуси.
 
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