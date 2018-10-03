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Беларусь рассчитывает увеличить экспорт электроэнергии на рынок ЕАЭС после ввода БелАЭС

04.10.2018 13:15 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь рассчитывает увеличить экспорт электроэнергии на общий рынок Евразийского экономического союза (ЕАЭС) после ввода БелАЭС, сообщила заместитель министра энергетики Ольга Прудникова на пресс-конференции в Минске в четверг.

"В настоящее время формируется общий электроэнергетический рынок в рамках ЕАЭС.(...)  Договор о создании рынка должен быть подписан к 1 июля 2019 года. После ввода атомной станции мы увеличим возможности своего экспортного потенциала – как в целом энергетическая отрасль, так и те субъекты хозяйствования, которые по определенным критериям будут иметь возможность выхода на общий электроэнергетический рынок союза", - сказала О.Прудникова.

При этом она отметила, что Минск уже сейчас проводит многовекторную политику в части экспорта электроэнергии. В частности, она обратила внимание, что Беларусь успешно торгует на прибалтийском рынке через энергобиржу Nord Pool. По ее данным, объем поставок с начала года уже приближается к 800 млн кВт.ч.

Касаясь долгосрочных контрактов по экспорту электроэнергии с БелАЭС, О.Прудникова отметила, что пока говорить о них преждевременно. В то же время замминистра выразила надежду, что они появятся к моменту ввода станции в эксплуатацию.

Представитель Минэнерго подтвердила, что первый блок БелАЭС будут введен в конце 2019 года. "Строительные работы на площадке АЭС идут интенсивными темпами, задействованы белорусские и российские подрядчики, ведется монтаж основного и вспомогательного оборудования", - отметила она.

По словам О.Прудниковой, в настоящее время идет подготовка всей энергосистемы Беларуси к вводу БелАЭС. "Появится мощный источник генерации. Мы проводим все необходимые технические мероприятия, чтобы обеспечить устойчивость и надежность энергосистемы", - сказала замглавы ведомства.

Белорусская АЭС возводится по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь рассчитывает увеличить экспорт электроэнергии на общий рынок Евразийского экономического союза (ЕАЭС) после ввода БелАЭС, сообщила заместитель министра...
 
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