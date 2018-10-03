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Беларусь рассчитывает увеличить экспорт электроэнергии на рынок ЕАЭС после ввода БелАЭС
Беларусь рассчитывает увеличить экспорт электроэнергии на общий рынок Евразийского экономического союза (ЕАЭС) после ввода БелАЭС, сообщила заместитель министра энергетики Ольга Прудникова на пресс-конференции в Минске в четверг.
"В настоящее время формируется общий электроэнергетический рынок в рамках ЕАЭС.(...) Договор о создании рынка должен быть подписан к 1 июля 2019 года. После ввода атомной станции мы увеличим возможности своего экспортного потенциала – как в целом энергетическая отрасль, так и те субъекты хозяйствования, которые по определенным критериям будут иметь возможность выхода на общий электроэнергетический рынок союза", - сказала О.Прудникова.
При этом она отметила, что Минск уже сейчас проводит многовекторную политику в части экспорта электроэнергии. В частности, она обратила внимание, что Беларусь успешно торгует на прибалтийском рынке через энергобиржу Nord Pool. По ее данным, объем поставок с начала года уже приближается к 800 млн кВт.ч.
Касаясь долгосрочных контрактов по экспорту электроэнергии с БелАЭС, О.Прудникова отметила, что пока говорить о них преждевременно. В то же время замминистра выразила надежду, что они появятся к моменту ввода станции в эксплуатацию.
Представитель Минэнерго подтвердила, что первый блок БелАЭС будут введен в конце 2019 года. "Строительные работы на площадке АЭС идут интенсивными темпами, задействованы белорусские и российские подрядчики, ведется монтаж основного и вспомогательного оборудования", - отметила она.
По словам О.Прудниковой, в настоящее время идет подготовка всей энергосистемы Беларуси к вводу БелАЭС. "Появится мощный источник генерации. Мы проводим все необходимые технические мероприятия, чтобы обеспечить устойчивость и надежность энергосистемы", - сказала замглавы ведомства.
Белорусская АЭС возводится по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").
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Беларусь рассчитывает увеличить экспорт электроэнергии на общий рынок Евразийского экономического союза (ЕАЭС) после ввода БелАЭС, сообщила заместитель министра...
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