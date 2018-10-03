Лукашенко поздравил Бархама Салиха с избранием на должность президента Ирака

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Бархама Салиха с избранием на должность президента Республики Ирак, сообщила пресс-служба главы государства.

"Убежден, что ваша деятельность в качестве руководителя государства будет способствовать движению страны демократическим путем развития, ее быстрому экономическому прогрессу", - говорится в поздравлении А.Лукашенко.

Глава государства отметил, что рассчитывает на дальнейшее поступательное расширение сотрудничества между Беларусью и Ираком.