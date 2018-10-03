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Лукашенко поздравил Бархама Салиха с избранием на должность президента Ирака
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Бархама Салиха с избранием на должность президента Республики Ирак, сообщила пресс-служба главы государства.
"Убежден, что ваша деятельность в качестве руководителя государства будет способствовать движению страны демократическим путем развития, ее быстрому экономическому прогрессу", - говорится в поздравлении А.Лукашенко.
Глава государства отметил, что рассчитывает на дальнейшее поступательное расширение сотрудничества между Беларусью и Ираком.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Бархама Салиха с избранием на должность президента Республики Ирак, сообщила пресс-служба главы государства....
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