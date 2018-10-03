Российский посол обсудил сроки ввода в эксплуатацию БелАЭС

Посол России в Беларуси Михаил Бабич в среду посетил строящуюся Белорусскую АЭС (Гродненская обл.) и обсудил сроки ее ввода в эксплуатацию, сообщает пресс-служба дипмиссии.

"Во время осмотра объекта М.Бабич обсудил с руководством АО Инжиниринговая компания "Атомстройэкспорт" ход строительства атомной электростанции и сроки его завершения", - проинформировали в посольстве.

Как сообщалось, в середине сентября генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом подтвердил планы по вводу в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС до конца 2019 года.

Белорусская АЭС возводится по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").