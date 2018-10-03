Нетрезвый иностранец сбежал с места аварии в Минске

Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 октября на проспекте Дзержинского около 5.00.

Мужчина, находясь за рулем автомобиля марки «BMW 750», ехал со стороны центра города в направлении улицы Гурского. Потеряв контроль над управлением, он столкнулся с микроавтобусом Ford Transit газовой службы. После того, как водитель сбежал с места ДТП, его автомобиль самопроизвольно покатился назад, наехал на бордюрный камень, выехал за пределы проезжей части, где врезался в металлическое ограждение стройплощадки, пишет БЕЛТА .

Инспекторы оперативно задержали водителя. Им оказался 20-летний гражданин Китая. Выяснилось, что парень пьян — 0,48 промилле алкоголя.

В отношении него составлено 6 административных протоколов, которые будут переданы в отдел по гражданству и миграции, где будет рассмотрен вопрос о целесообразности его дальнейшего пребывания в стране.



