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Криминальный «лайфхак»: в Могилеве две девушки облапошили пятерых продавцов

04.10.2018 14:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Криминальный «лайфхак»: в Могилеве две девушки облапошили пятерых продавцов
Следственный комитет РБ

Как стало известно, в поле зрения правоохранителей попали 16-летняя и 17-летняя жительницы Могилева. Установлено, что девушки регулярно промышляли мошенническими действия в торговых точках города.

Криминальный «лайфхак»: в Могилеве две девушки облапошили пятерых продавцов Жительница Могилева продавала под видом духов обычную воду

В частности, как рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия ГОНЧАРОВА на своей странице в соцсети, девушки брали в магазине дешевый товар, стоимость которого не превышала 1,5 руб. При расчете на кассе они демонстрировали продавцу купюру достоинством в 50 руб., намереваясь ею расплатиться.

В то время как продавец отсчитывал сдачу, девушки «неожиданно» находили у себя монету достоинством в 50 копеек, предложив ее продавцу, чтобы сдача получилась круглой суммы. В результате продавцы по невнимательности забывали забрать 50-рублевую купюру у девушек, которую те незаметно прятали в карман, а, в свою очередь, товар и «сдачу» отдавали в полном объеме.

По информации специалиста, подобным образом девушки обманули как минимум пять продавцов, завладев общей суммой около 250 руб. В отношении фигуранток преступления возбуждено уголовное дело по статье УК «Мошенничество».

Юлия Гончарова обратила внимание, что уголовная ответственность за подобные криминальные действия наступает с 16 лет. Расследование продолжается. К девушкам применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

 
Теги: Могилев
 
 
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Две несовершеннолетние девушки обвиняются в мошенничестве.
 
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