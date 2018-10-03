Криминальный «лайфхак»: в Могилеве две девушки облапошили пятерых продавцов

Как стало известно, в поле зрения правоохранителей попали 16-летняя и 17-летняя жительницы Могилева. Установлено, что девушки регулярно промышляли мошенническими действия в торговых точках города.

В частности, как рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия ГОНЧАРОВА на своей странице в соцсети, девушки брали в магазине дешевый товар, стоимость которого не превышала 1,5 руб. При расчете на кассе они демонстрировали продавцу купюру достоинством в 50 руб., намереваясь ею расплатиться.

В то время как продавец отсчитывал сдачу, девушки «неожиданно» находили у себя монету достоинством в 50 копеек, предложив ее продавцу, чтобы сдача получилась круглой суммы. В результате продавцы по невнимательности забывали забрать 50-рублевую купюру у девушек, которую те незаметно прятали в карман, а, в свою очередь, товар и «сдачу» отдавали в полном объеме.

По информации специалиста, подобным образом девушки обманули как минимум пять продавцов, завладев общей суммой около 250 руб. В отношении фигуранток преступления возбуждено уголовное дело по статье УК «Мошенничество».

Юлия Гончарова обратила внимание, что уголовная ответственность за подобные криминальные действия наступает с 16 лет. Расследование продолжается. К девушкам применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.