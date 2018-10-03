|
Разыскиваются женщины, похитившие цветы у кофейни «Про кофе»
04.10.2018 — Разное | Слуцк Город
Слуцкий РОВД устанавливает личности женщин, которые в сентябре этого года похитили цветы с клумбы кофейни «Про кофе» по улице Ленина, д. 156.
Если вы узнали женщин на видео или можете предположить, кто это, сообщите, пожалуйста, по телефонам: +375(29)604-82-40 или 102.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Слуцкий РОВД устанавливает личности женщин, которые в сентябре этого года похитили цветы с клумбы кафе «Про кофе» по улице Ленина, д. 156.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)