Разыскиваются женщины, похитившие цветы у кофейни «Про кофе»

Слуцкий РОВД устанавливает личности женщин, которые в сентябре этого года похитили цветы с клумбы кофейни «Про кофе» по улице Ленина, д. 156.

Если вы узнали женщин на видео или можете предположить, кто это, сообщите, пожалуйста, по телефонам: +375(29)604-82-40 или 102.



Слуцкий РОВД