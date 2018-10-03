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В День города осеннюю ярмарку перенесут на другую площадку
04.10.2018 — Разное | Слуцк Город
В субботу, 6 октября, осенняя сельскохозяйственная ярмарка в связи с проведением дня города будет перенесена с площадки за зданием Слуцкого райисполкома.
Об этом
Ярмарка с 8 утра будет проходить на площадке по адресу ул. Ленина, дом 100 - за магазином автозапчастей «Арка».
Как прошла предыдущая ярмарка, можно посмотреть по
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В субботу, 6 октября, осенняя сельскохозяйственная ярмарка в связи с проведением дня города будет перенесена с площадки за зданием Слуцкого райисполкома.
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