В День города осеннюю ярмарку перенесут на другую площадку





В субботу, 6 октября, осенняя сельскохозяйственная ярмарка в связи с проведением дня города будет перенесена с площадки за зданием Слуцкого райисполкома.

Об этом сообщает «Слуцкий край».

Ярмарка с 8 утра будет проходить на площадке по адресу ул. Ленина, дом 100 - за магазином автозапчастей «Арка».

Как прошла предыдущая ярмарка, можно посмотреть по ссылке .



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