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В Речицком районе мужчина получил серьезные травмы, пытаясь догнать поезд
04.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В Речицком районе мужчина получил серьезные травмы, пытаясь догнать уходящий поезд, сообщил корреспонденту
Инцидент произошел на остановочном пункте Чижовка. Предварительно установлено, что 58-летний житель райцентра пытался догнать дизель-поезд Калинковичи-Гомель в момент, когда состав начал движение. Предположительно, мужчина упал между платформой и рельсом, в результате чего получил перелом седалищной кости, ушиб позвоночника и лишился двух пальцев кисти.
Состав был остановлен, пострадавшего доставили в медучреждение, где он находится до настоящего времени.
По факту произошедшего проводится проверка.
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В Речицком районе мужчина получил серьезные травмы, пытаясь догнать уходящий поезд, сообщил корреспонденту БЕЛТА гомельский транспортный прокурор...
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