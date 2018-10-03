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В Речицком районе мужчина получил серьезные травмы, пытаясь догнать поезд

04.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В Речицком районе мужчина получил серьезные травмы, пытаясь догнать поезд

В Речицком районе мужчина получил серьезные травмы, пытаясь догнать уходящий поезд, сообщил корреспонденту БЕЛТА гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.

Инцидент произошел на остановочном пункте Чижовка. Предварительно установлено, что 58-летний житель райцентра пытался догнать дизель-поезд Калинковичи-Гомель в момент, когда состав начал движение. Предположительно, мужчина упал между платформой и рельсом, в результате чего получил перелом седалищной кости, ушиб позвоночника и лишился двух пальцев кисти.

Состав был остановлен, пострадавшего доставили в медучреждение, где он находится до настоящего времени.

По факту произошедшего проводится проверка.


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Теги: Гомель
 
 
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В Речицком районе мужчина получил серьезные травмы, пытаясь догнать уходящий поезд, сообщил корреспонденту БЕЛТА гомельский транспортный прокурор...
 
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