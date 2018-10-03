В Украине снова масштабная авария с белорусами: маршрутка врезалась в кран, семь пострадавших



Жуткое ДТП в Украине: белорусы среди пострадавших.

Официальный представитель полиции Николаевской области Украины Елена Бережная сообщила, в Николаевской области Украины около поселка Кривое Озеро произошла очередная масштабная авария с участием граждан Беларуси.

Как стало известно, в результате дорожно-транспортного происшествия семь человек получили травмы.

Медики информировали о том, что двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации, один в коме.

ДТП произошло около 6 часов утра 4 октября. Автобус марки «Mercedes Sprinter» с белорусской регистрацией на 290 км дороги Одесса — Киев в Кривоозерском районе врезался в грузовой подъемный кран Mitsubishi.

В качестве пассажиров в микроавтобусе находились 8 человек.

Один из пассажиров после аварии пересел в другой автомобиль, полиция не имеет о нем никакой информации.

В результате аварии пострадали 7 человек, из них 6 граждан Беларуси, еще один 30-летний пассажир — житель Киева.

Водитель подъемного крана не пострадал.

Причины ДТП выясняются. Виновные будут привлечены к ответственности, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Белновости.