|
В Украине снова масштабная авария с белорусами: маршрутка врезалась в кран, семь пострадавших
04.10.2018 — Разное | Свислочская газета
Официальный представитель полиции Николаевской области Украины Елена Бережная сообщила, в Николаевской области Украины около поселка Кривое Озеро произошла очередная масштабная авария с участием граждан Беларуси.
Как стало известно, в результате дорожно-транспортного происшествия семь человек получили травмы.
Медики информировали о том, что двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации, один в коме.
ДТП произошло около 6 часов утра 4 октября. Автобус марки «Mercedes Sprinter» с белорусской регистрацией на 290 км дороги Одесса — Киев в Кривоозерском районе врезался в грузовой подъемный кран Mitsubishi.
В качестве пассажиров в микроавтобусе находились 8 человек.
Один из пассажиров после аварии пересел в другой автомобиль, полиция не имеет о нем никакой информации.
В результате аварии пострадали 7 человек, из них 6 граждан Беларуси, еще один 30-летний пассажир — житель Киева.
Водитель подъемного крана не пострадал.
Причины ДТП выясняются. Виновные будут привлечены к ответственности, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
Белновости.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жуткое ДТП в Украине: белорусы среди пострадавших.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)