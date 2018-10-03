Операция «Нелегал» в Могилевской области: выявлено 274 нарушения миграционного законодательства

Милиция Могилевщины подвела итоги завершающего этапа оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2018», которое проходило на территории области с 17 по 25 сентября. По итогам проведенного мероприятия сотрудниками ОВД региона выявлено 274 факта нарушения миграционного законодательства, в том числе в том числе нарушений въезда (выезда) — 256, нарушений осуществления трудовой деятельности — 18.

— С целью эффективного проведения настоящего мероприятия, управление по гражданству и миграции УВД организовали тесное взаимодействие с КГБ, транспортной милицией, приграничными управлениями федерально-миграционной службы РФ по Брянской и Смоленской областям, — отметил начальник управления по гражданству и миграции УВД Сергей Крюков. – Всего в данный период по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях наложено административных штрафов на сумму 2 821 долларов США, взыскано штрафов на 2 763 долларов США. Эффективный обмен информацией между службами позволил выявить 9 лиц, нарушивших срок запрета въезда в страну. В результате возбуждено 9 уголовных дел по ст. 371-2 УК РБ. Наказание за данное преступление предусматривает арест на срок от трех до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

Правоохранители напоминают иностранным гражданам о необходимости соблюдать правила пребывания на территории страны. Иностранцы, прибывшие в Беларусь , обязаны в течение пяти суток, за исключением выходных дней, госпраздников и праздничных дней, установленных и объявленных Президентом РБ нерабочими, зарегистрироваться в органе регистрации по месту фактического временного пребывания. В соответствии с международными соглашениями, граждане Украины, Латвии и Литвы освобождаются от регистрации в течение 30 суток с даты въезда на территорию РБ.

Нарушившие правила пребывания на территории нашей страны иностранные граждане привлекаются к административной ответственности, которая предусматривает предупреждение или наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин или депортацию. В случае повторного в течение года нарушения иностранцем миграционного законодательства, к нему могут быть приняты более строгие меры в виде наложения штрафа в размере от десяти до ста базовых величин с депортацией или без депортации или депортацию.

К административной ответственности также могут быть привлечены и граждане Республики Беларусь , которые предоставили жилое помещение, транспортное средство иностранцу, не легализовавшему свое пребывание в стране. Совершение вышеуказанных деяний наказывается предупреждением либо штрафом в размере до 20 базовых величин (на сегодня БВ – 24 руб. 50 коп.).