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Брестчанин продал за валюту автомобиль и лишился $10 тыс.

04.10.2018 14:51 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Бресте у автовладельца конфисковали $10 тыс. за осуществление валютной операции, сообщил БЕЛТА заместитель начальника Ленинского РОВД Бреста Дмитрий Козлов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59415.php

Брестчанин продал за валюту автомобиль и лишился тыс.

Брестчанин при продаже личного автомобиля "Фольксваген Джетта" оценил его в Br20 тыс. Однако в качестве платежного средства мужчина принял иностранную валюту в сумме $10 тыс. В результате у продавца конфисковали предмет правонарушения - всю полученную за автомобиль сумму. Кроме того, мужчину оштрафовали на 50 базовых величин (сейчас базовая величина составляет Br24,5). Что касается покупателя, то суд признал сделку действительной, и машина осталась у нового владельца.

"В нашей стране расчет должен осуществляться только в белорусских рублях. Лица, принявшие иностранную валюту в качестве платежного средства, подлежат привлечению к ответственности. Законодательством за это предусмотрено наказание в виде штрафа от 50 до 100 базовых величин, конфискация предмета сделки, а также иностранной валюты и иных денежных средств, находившихся у виновного лица при себе на момент совершения правонарушения", - отметил замначальника РОВД.

 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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В Бресте у автовладельца конфисковали $10 тыс. за осуществление валютной операции, сообщил БЕЛТА заместитель начальника Ленинского РОВД Бреста Дмитрий Козлов. ...
 
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