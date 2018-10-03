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6 октября ГАИ и мотоциклисты закроют мотосезон: будет ограничено движение ТС!
04.10.2018 14:51 — Разное | Виртуальный Брест
В целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей двухколесных транспортных средств, пропаганды использования средств пассивной защиты, повышения уровня культуры вождения 06 октября 2018 года Госавтоинспекция совместно с мотоклубом «Золотое крыло» проведет профилактическую акцию «За безопасность дорожного движения!», приуроченную к закрытию мотосезона - 2018.
Сбор участников состоится в 14.00 часов на автостоянке №1 по ул.Московская («С/К Ледовый дворец»). После официальной части в 15.00 часов колонна проследует мотопарадом по улицам города в МК "Брестская крепость-герой", где на площадке у Свято-Николаевского гарнизонного собора Брестской Епархии пройдут профилактические разноплановые мероприятия, а также молебен по погибшим в ДТП мотоциклистам. После чего сотрудники
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В целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей двухколесных транспортных средств, пропаганды использования...
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