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6 октября ГАИ и мотоциклисты закроют мотосезон: будет ограничено движение ТС!

04.10.2018 14:51 — Разное | Виртуальный Брест  
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В целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей двухколесных транспортных средств, пропаганды использования средств пассивной защиты, повышения уровня культуры вождения 06 октября 2018 года Госавтоинспекция совместно с мотоклубом «Золотое крыло» проведет профилактическую акцию «За безопасность дорожного движения!», приуроченную к закрытию мотосезона - 2018.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59410.php

6 октября ГАИ и мотоциклисты закроют мотосезон: будет ограничено движение ТС!

Сбор участников состоится в 14.00 часов на автостоянке №1 по ул.Московская («С/К Ледовый дворец»). После официальной части в 15.00 часов колонна проследует мотопарадом по улицам города в МК "Брестская крепость-герой", где на площадке у Свято-Николаевского гарнизонного собора Брестской Епархии пройдут профилактические разноплановые мероприятия, а также молебен по погибшим в ДТП мотоциклистам. После чего сотрудники ГАИ и мотоциклисты посетят детский социальный приют г.Бреста, где пройдет конкурсная программа по ПДД для воспитанников, будет много подарков и, конечно же, ребята смогут сфотографироваться на мотоциклах.

Внимание! Маршрут движения колоны: "СК "Ледовый дворец"-разворот на ул.Московская - 28 Июля - Варшавской шоссе - ул.Зубачева - ул.ГОБК - северные ворота МК "Брестская крепость-герой".

Уважаемые участники дорожного движения! В связи с проведением мотопарада в период времени с 15.00 до 15:30 часов будет ограничено движение транспортных средств и самоходных машин по вышеуказанному маршруту! Планируйте маршрут своего движения заранее!

 
Теги: Брест
 
 
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