Благотворительный концерт ко Дню матери на гребном канале

Вот уже третий год подряд на Брестском гребном канале проводится традиционный праздник прославляющий отцовство – «День отца в Бресте» (в 2019 этой инициативе Брестского городского молодежного общественного объединения «Наследие» исполнится 10 лет). Разумеется, не меньшее внимание уделяется и в направлении наших мамочек в рамках официального в нашей стране праздника - День матери в Беларуси.



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13 октября 2018 года в конференц-зале Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоится большой благотворительный концерт «Нет без тревог ни дня, ни сна...», с участием известных в нашем регионе артистов, музыкантов, исполнителей и творческих коллективов:

Лаунж дуэт «ViKeyProject», вокальный дуэт «ProVanS», Анна Мусвидас с вокальной студией «Ангел», инструментальный дуэт «Куражбамбей», Марина Житенева, Александр Кривоносов, Владимир Ящук, группа «Спасение», Наталья Каплина и вокально-эстрадная студия "Фантазия", Никита Щерба, творческий центр «Арт Пиппер», творческая студия «МагалиФФ», ансамбль танца «Белая Русь», а так же танцуют и поют дети студии «Май Бэби»...

Ведущие концерта: Ирина и Александр Ментуз

В середине осени - 14 октября - Беларусь отмечает День матери, дата празднования которого приурочена к великому православному празднику - Покрову Пресвятой Богородицы.



Зачастую слишком поздно мы замечаем, что все, чего мы добились в жизни, получилось благодаря маме. Ее теплому, ненавязчивому, порою просто незаметному участию.

Никто в жизни не любит нас так, как мама. А часто ли мы отвечаем ей тем же? Не обижаем ли маму своим невниманием?



Может быть, пришло время задуматься и обратить внимание на то, как дети беззаветно и верно любят своих мам и пап. Истоки Дня матери — в глубоком уважительном отношении к женщине-матери. На протяжении всей жизни у каждого человека самые теплые чувства, светлые и незабываемые воспоминания ассоциируются с образом мамы. Она дает первые уроки нравственности, духовности, доброты и терпимости...



Благотворительность: Традиционно наше мероприятие в рамках республиканского праздника День матери в Беларуси на Брестском гребном канале является благотворительным. В этом году наши сердца будут биться в унисон в направлении Брестского благотворительного общественного объединения "Сердце детям", в помощь и поддержку юных подопечных данного объединения.



Организаторы семейного праздника: Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле, Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста, Брестское городское отделение ОО «Белорусский союз женщин», Брестское городское молодежное общественное объединение «Наследие».



Приходите всей семьей. Вход свободный.

ВАЖНО: Друзья, так уж получилось что, в этом году наше мероприятие, которое состоится 13 октября, совпало со Всемирным Днем хосписной и паллиативной помощи.



В этот день, с некоторых пор детишкам с различными серьезными недугами дарят пледы, в знак укрытия, как символ оберега.

Мы предлагаем, разумеется на совершенно добровольной основе (по мере возможностей), присоединится к этой благотворительной акции.

До начала нашего мероприятия в фойе, на втором этаже Брестского гребного канала, будет проводиться сбор пледов для детей. По итогам этого сбора представители благотворительно го общественного объединения "Сердце детям" развезут одеяльца своим подопечным. Напомним, под опекой упомянутого объединения 28 семей - в каждой из них находится тяжело больной ребенок.

Быть добру в день матери в Бресте))



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Всемирный день хосписной и паллиативной помощи проводится ежегодно во вторую субботу октября. Организатором является Всемирный Альянс паллиативной помощи, куда входят национальные и региональные организации, которые поддерживают развитие хосписной и паллиативной помощи во всем мире.

Хоспис является одной из форм паллиативной помощи - это специализированное медицинское учреждение для ухода за неизлечимо больными людьми в конце жизни. Философия хосписа утверждает, что хоспис - это не «дом смерти», но «дом жизни».

Цели Всемирного Дня хосписной и паллиативной помощи заключаются в повышении информированности мировой общественности о проблемах паллиативной помощи и хосписов, содействие в создании условий для того, чтобы люди могли выразить свои мнения о проблеме; повышение понимания медицинских, социальных, практических и духовных потребностей людей, имеющих неизлечимые заболевания и членов их семей; способствование становлению и развитию благотворительных фондов, способных поддерживать и развивать движение хосписной и паллиативной помощи во всем мире.

В 2018 году Всемирный день хосписов и паллиативной помощи выпадает на 13 октября.

Событие в ВК: https://vk.com/mathersday2018

13 октября в 17:00 — 13 октября в 19:30 Ул. Октябрьской Революции, 2. Брестский гребной канал. 2 этаж, конференц-зал.