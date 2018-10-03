Небольшое местечко Ивье можно назвать символом традиционной белорусской мультиконфессиональности и толерантности. Издавна здесь соседствовали католики, евреи, мусульмане и православные. В городе зарегистрировано более десятка различных религиозных общин, некоторые верующие даже называют Ивье «маленьким Иерусалимом».

В 2012 году на центральной площади города установили монумент «В честь дружбы и единства четырех конфессий Ивьевщины». Он представляет собой четыре стеллы, украшенные полукруглыми арками. Памятник может послужить и своеобразным указателем – каждая из стелл повернута в сторону главного культового сооружения указанной религии.

Католическую веру представляет костел Святых Петра и Павла, построенный еще в XV веке. Перед зданием установлена скульптура Иисуса Христа с раскинутыми руками, точная копия статуи в Рио-де-Жанейро. Изваяние Христа видно из любой точки города.

Еврейское население до начала Великой Отечественной войны составляло более 70% жителей города. Здание главной синагоги чудом уцелело, но не используется по прямому назначению. Сегодня в ней расположен спортивный зал.

Мусульманство – самая древняя религия на территории Ивья. Здесь расположена вторая по величине после Минска татарская община. Мечеть, построенная в 1882 году, дошла до нашего времени.

Православие – самая молодая религия в Ивье. Церковь во имя священномученика младенца Гавриила начала работу только в 1995 году.

Представители четырех религий живут в городе как добрые соседи, памятник конфессиям призван подчеркнуть возможность свободного вероисповедания и мирного сосуществования людей.

Подготовила Наталья Тышковская.

Фото из Интернета.