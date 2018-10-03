Двери отделения круглосуточного пребывания открыты для пожилых людей и инвалидов, которым очень сложно в холодный период года, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Отделение находится в деревне Жажелка Смолевичского района, рассчитано на 30 мест и предназначается для предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам временного, до шести месяцев, или постоянного пребывания.

Само наименование «отделение круглосуточного пребывания», или, как часто его называют в просторечии, дом престарелых, пугает многих людей. Пугает именно незнанием того, что в нем, в этом доме.

В настоящее время десять граждан пожилого возраста и инвалиды 1,2 группы Смолевичского района изъявили желание проживать в отделении.

Утро здесь начинается примерно так: подъем в восемь часов, хотя проживающие в большинстве своем к этому времени уже не спят. Они умываются, одеваются и к девяти часам идут на завтрак. Медсестра делает обход, интересуется, кто как спал и как себя чувствует, измеряет давление, назначает консультации врачей. А далее день протекает по заранее намеченному плану, то есть графику мероприятий.

В отделении созданы благоприятные условия проживания, приближенныt к домашним, организован уход. Поступают сюда разными путями: кто-то приходит сам, кого-то привозят из больницы, а кто-то надеется здесь «перезимовать», потому что не в состоянии топить печь самостоятельно.

Преимущество такого отделения перед домом-интернатом заключается в том, что пожилых людей не отрывают от привычного им окружения (они находятся неподалеку от родных мест и это позитивно сказывается на их здоровье, психологическом состоянии).

При заселении в отделение персонал учитывал пожелания пожилых людей: одни хотели жить только в двухместной комнате, чтобы было веселее, а другие предпочли индивидуальную комнату, мотивируя это тем, что привыкли жить в одиночестве, а общаться можно, приходя друг к другу в гости.

Проживающие в отделении круглосуточного пребывания обеспечены отдельным койко-местом, мебелью, постельными принадлежностями, постельным и нательным бельем, чулочно-носочными изделиями, предметами личной гигиены. Размещение граждан по жилым комнатам осуществляется с учетом пола, возраста и состояния здоровья. Проживающие граждане могут пользоваться собственными предметами одежды и обуви. Нательное белье, чулочно-носочные изделия, постельные принадлежности выдаются гражданину бесплатно.

Если вы решили, что сложно жить одному, что вам требуется дополнительный уход, звоните нам по номеру 23 3 96, 28 1 74, 28 1 64.

Т.В.ПАЛЕГОШКО, заведующий отделением круглосуточного пребывания ГУ«Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения».