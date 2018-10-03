Статистические данные гласят, что именно инфаркт миокарда является наиболее распространенной причиной инвалидности во взрослом возрасте, а показатели смертности заболевших достигают 10-12 %. Кроме того, заболевание стремительно «молодеет», и, если раньше инфаркт поражал преимущественно лиц пожилого возраста, то сейчас им может заболеть и молодой человек, при этом подобные случаи становятся все более частыми.

Исследования показывают, что этому недугу чаще всего подвержены мужчины в возрасте от 40 до 60-ти лет, заболеваемость среди женщин ниже примерно в полтора-два раза. Инфаркт является одной из наиболее опасных и важнейших форм ишемической болезни сердца, при этом данное состояние может развиться как на фоне уже существующей ишемии, так и стать ее первым проявлением.

Как понять, что у тебя болит сердце, а не что-то другое?

Это очень важный вопрос. Для этого нужно понимать, где находится сердце. Очень распространенное заблуждение, что этот орган расположен слева. На самом деле сердце, когда оно болит, ощущается за грудиной. Когда болит сердце, то это не сравнить ни с одной болью. Во-первых, боль за грудиной. Во-вторых, она сопровождается эмоциональной реакцией. Человек начинает бояться смерти, он испытывает реальную панику. Появляется слабость и повышенное потоотделение. То есть то, что медики называют вегетативными явлениями. И спутать это ни с чем нельзя. Самое главное – не следует пугаться. Эмоциональную реакцию нужно остановить, успокоить.

Диагностика

Обычно диагноз ставится на основании трех основных критериев: типичный болевой синдром; присутствие характерных изменений на электрокардиограмме; биохимический анализ крови, изменения в котором говорят о повреждении клеток мышцы сердца.

Что нужно делать при появлении симптомов?

Если пациент почувствовал описанные выше симптомы, то он немедленно должен вызвать скорую помощь! Чем скорее будет оказана помощь при инфаркте, тем больше вероятность того, что исход заболевания не будет летальным, и что инфаркт оставит меньше последствий.

Необходимо немедленно принять лежачее положение. Ходить или заниматься какими-то делами при инфаркте недопустимо. Необходимо принять также таблетку нитроглицерина 0,5 мг (даже если это не помогает снять боль) с интервалом в 15 минут. Однако перед этим следует замерить давление. Если систолическое (верхнее) давление слишком низкое, ниже 100 мм, то принимать нитроглицерин не следует. Также необходимо разжевать 0.5 мг аспирина.

Лечение инфаркта проводится только в стационаре. После окончания лечения проводится реабилитация пациента, призванная предотвратить появление повторных инфарктов и стабилизировать его состояние.

О.Н. ПЫШНАЯ, врач-кардиолог, заведующий кардиологическим отделением.