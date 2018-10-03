26 сентября в Доме социальных услуг в деревне Потичево состоялось праздничное чаепитие «Пусть осень жизни будет золотой», приуроченное ко Дню пожилых людей. В теплой обстановке встретились пожилые сельчане, работники социальной службы и представители сельисполкома.

– Не все жители отдаленных населенных пунктов могут добраться до города и решить там свои проблемы, – рассказывает по пути в пункт назначения инспектор отделения социальной помощи на дому ГУ «СТЦСОН» Татьяна Васильевна Липская. – Для этого на территории района созданы и функционируют Дома социальных услуг. В Курганском сельском совете, а именно – в деревне Потичево, Дом социальных услуг уже на протяжении десяти лет расположен в доме у Тамары Николаевны Куркуль, которая находится на обслуживании соцработника. Тамара Николаевна воспитала шестерых достойных детей, она гостеприимная и радушная хозяйка.

Действительно, домик Тамары Николаевны встречает нас шумной беседой, которая доносится из большой комнаты: все гости мероприятия уже собрались. Получатели социальных услуг, социальный работник Татьяна Евгеньевна Тумар, староста деревни Николай Фларионович Малиновский. Поздравить пожилых людей с наступающим праздником приехала и председатель Курганского сельисполкома Инесса Брониславовна Хващевская.

Татьяна Васильевна рассказала собравшимся, что в деревне Потичево услугами социального работника пользуются восемь граждан. Предложила тем, кто еще не воспользовался этими услугами, реализовать свое право. У большинства из пожилых сельчан дети живут далеко и навещают родителей только в выходные. В этом случае визиты соцработника станут хорошей поддержкой для пожилых людей. Инспектор также вручила виновникам праздничной встречи небольшие подарки.

За чаепитием собравшиеся не только пообщались и поговорили по душам, но и обсудили острые проблемы, главная из которых – дорога. Уже не первый год жители деревни Потичево, уставшие от едкой пыли и бездорожья, терпеливо ждут нового дорожного покрытия. Еще один волнующий пожилых людей вопрос – медобслуживание. Сельчане, которые чаще всего проживают одни, в силу возраста и состояния здоровья не всегда могут сами приехать на плановый прием к врачу в амбулаторию, очень хотели бы видеть медицинского работника в своей деревне раз в неделю или хотя бы раз в месяц.

Но, несмотря на многочисленные проблемы и бесконечные сельские хлопоты, эти люди бодры и полны энергии, они с оптимизмом смотрят в будущее, а их целеустремленности и жизнелюбию стоит поучиться даже нам, молодым.

Виктория КИРБАЙ.

Фото автора.