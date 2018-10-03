Наши удалые, душою молодые

Традиционно в городском Доме культуры 1 октября прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню пожилых людей. В этот день в зале собрались люди, умудренные богатым жизненным опытом, которые сыграли немаловажную роль в жизни нашего района.

Чтобы выразить им слова признательности и благодарности за труд на благо Смолевиччины, в зале собрались приглашенные гости: председатель Смолевичского районного Совета депутатов Марина Михайловна Клюева, заместитель председателя Смолевичского райисполкома Игорь Ильич Кузнецов, председатель Смолевичского районного объединения профсоюзов Надежда Владимировна Цыбулько, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома Наталья Михайловна Денисевич, начальник районного отдела Минского областного управления фонда социальной защиты Любовь Васильевна Карась, заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Смолевичского райисполкома Виктория Анатольевна Колисова, директор ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения» Анастасия Степановна Бутор.





Поздравление председателя Смолевичского районного Совета депутатов Марины Михайловны Клюевой было весьма необычным: его она начала с декламации стихотворения о золотой поре жизни и добрых пожеланий в адрес представителей старшего поколения, дальше она вручила Почетную грамоту Смолевичского районного Совета депутатов председателю Смолевичской районной организации ветеранов Анне Ивановне Чечеткиной. Анна Ивановна получила заслуженную награду за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и плодотворную работу в сфере общественной деятельности, а также активную гражданскую позицию

Поздравил присутствующих с праздником и заместитель председателя Смолевичского райисполкома Игорь Ильич Кузнецов. Он вручил Благодарности председателя райисполкома заместителю председателя районного Совета ветеранов Олегу Александровичу Кузнецову, председателю Тадулинской первичной организации ветеранов Константину Алексеевичу Размовко, председателю Октябрьской первичной организации ветеранов Владимиру Михайловичу Подберезко. Благодарственными письмами были отмечены ответственный секретарь Совета ветеранов Ванда Эдуардовна Папельская, председатель первичной организации ветеранов управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома Мария Максимовна Сащенкова и председатель первичной ветеранской организации «Лесовод» Светлана Викторовна Демченко.

Весьма трогательным моментом праздника получилось поздравление пионеров – учащихся ГУО «Средняя школа № 1 имени В.Ф.Купревича города Смолевичи», которые читали стихотворения, посвященные бабушкам и дедушкам, и вручили цветы ветераном Великой Отечественной войны и труда. Зрители не жалели аплодисментов юным артистам. Также тепло они встречали ветерана Вооруженных Сил Беларуси, автора различных сборников стихов Георгия Михайловича Пляца, который презентовал свою новую книгу «Калейдоскоп», куда вошли стихотворения, баллады, оды, поэмы и даже частушки. Он прочитал присутствующим в зале землякам свое стихотворение «Родина», посвященное Году малой родины. Небольшую концертную программу подготовили участники ансамбля ветеранов труда «Друзья песни». Порадовали своим выступлением и участники областного фестиваля национальных культур ветеранских организаций Владимир Владимирович Козлов, Казимир Эдуардович Змачинский, автор и исполнитель собственных песен Владимир Владимирович Самуйлик. К празднику он специально написал песню «Для пожилых», которую с удовольствием исполнил на сцене ГДК.

Председатель районного Совета ветеранов Анна Ивановна Чечеткина вручила памятные подарки участникам выставки «Наш урожай – в общий каравай»: Екатерине Ивановне Ивановой, Дмитрию Вячеславовичу Каленику, Софье Андреевне Кот, Регине Михайловне Бичик, Валентине Николаевне Тригубович, Владимиру Павловичу Савченко и Алле Ивановне Котовой, а также Зинаиде Ивановне Барановской, чья выставка картин «В мире фантазии и красоты» была представлена в фойе городского Дома культуры.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото А.ВОЛОДЬКО.