Легендарный рынок «Привокзальный», прозванный в народе «пятачком», в эти дни сносят. На территории в 4 тысячи квадратных метров через два года должен появиться новый торговый центр.











Для «Привокзальных» рядов собственник ОАО «Комплекс-партнер» отвел площадку на улице Шевченко, 9б, где ранее размещался «блошиный» рынок.





Власти уверяют, что места там хватит всем предпринимателям. Однако сами ИП к таким заявлениям относятся скептически: утверждают, что площадка, отведенная под рынок заметно меньше предыдущей. К тому же не известно, где будет располагаться парковка для персонала торговых рядов и их посетителей — места для нее в округе нет.





В двухэтажном торговом центре на месте «пятачка» же разместятся супермаркет, арендные помещения и кафе с широким балконом, с которого будет открываться вид на Привокзальную площадь и проспект Победы. В проекте это выглядит так.



