"Больше ни копейки ей не дам". Адвокат отвечает читателю, который не может поделить с женой две квартиры

Казалось бы, при разводе непросто поделить одну квартиру. Но, оказывается, когда их две, сложностей не меньше. Особенно если обе стороны хотят получить то жилье, что подороже, и насолить друг другу. Как не оказаться в проигрыше, рассказывает адвокат.

В рубрике «Советы адвоката» мы отвечаем на ваши вопросы, относящиеся к области права и требующие квалифицированного разъяснения. Комментировать и разъяснять правовые аспекты будет Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро. Если вы оказались в ситуации, которая требует консультации адвоката, — пишите нам на alesia. pesenko@tutby.com (с пометкой «Адвокат»). Мы опубликуем вашу историю с комментариями Татьяны.





— Мы с женой за время брака, при ее чисто символических доходах, в общем — чисто за мои деньги — купили две квартиры. Я не дурак наивный, поэтому прекрасно понимаю, что доказать, кто там что в браке зарабатывал и чьи куда деньги шли — дело гиблое. Сам виноват, что с улицы это чудо подобрал, отмыл и в две квартиры пустил.

Когда разъехались, жена осталась жить в нашей старой квартире. А я поехал в новую. По дороге в магазин заезжал, чтобы хоть спальник купить — в этой новой квартире ремонт был, но из мебели, техники там какой — ничего.

Но мы в общем-то так и договорились — что бывшей моей остается старая и более дешевая квартира, мне — новая и более дорогая, но при этом я ей оставил еще и все барахло, которое мы за всю жизнь вместе нажили — диваны все эти, секции, технику бытовую. А я в этом плане остался вообще ни с чем.

Так мы пожили примерно полгода, но, судя по всему, бывшая моя сильно страдала — ведь новая квартира гораздо дороже.

Поэтому спустя полгода тихой и мирной жизни она, ни слова мне не говоря, залетела с иском в суд. Какую она заплатила госпошлину — не рассказать. Где деньги нашла — вообще загадка. Короче, теперь делим в суде обе квартиры.

От меня требуют компенсацию. Я, несмотря на то, что на самом-то деле в старую квартиру возвращаться не хочу, и барахло, которое в ней находится, мне триста лет не надо — тоже требую, чтобы бывшая жена ехала жить в новую квартиру и платила мне компенсацию. Хотя понимаю, что я помереть успею, а компенсацию эту она мне так и не заплатит. Но и я ей больше не копейки не дам.

Причем, что самое обидное, обо всех наших предыдущих разговорах и договоренностях судья и слушать не хочет. Что делать?

Комментарий адвоката:

— Из обращения становится ясно, что ваша договоренность с бывшей супругой о порядке раздела совместного имущества была исключительно устной, и сейчас ваша бывшая супруга отрицает наличие такой договоренности.

Именно отсутствие надлежащего оформления произведенного вами добровольно раздела дало вашей бывшей супруге возможность вновь вернуться к этому вопросу, на этот раз — в судебном порядке. Для вас это хорошая наука на будущее: если удалось достичь подобную договоренность, ее необходимо в обязательном порядке фиксировать (например, посредством заключения Брачного договора или нотариально удостоверенного соглашения о разделе имущества).





В обращении указано, что сейчас ваша правовая позиция заключается в том, что вы, как и ваша бывшая супруга, просите выделить вам в собственность более дешевое жилое помещение со взысканием в вашу пользу соответствующей денежной компенсации. При этом, реально ваша цель — более дорогая квартира. Однако, платить денежную компенсацию в пользу бывшей супруги вы не хотите, в связи с чем, отказываетесь от желаемого имущества.

Заслуживает особого внимания: в результате рассмотрения дела суд вправе отвергнуть предложенные сторонами варианты раздела имущества, и определить иной вариант такого раздела. Следует понимать, что вариант суда, вполне вероятно, не устроит ни одну из сторон.

Рекомендую задуматься над тем, насколько вам окажется выгодным установленный решением суда вариант раздела, согласно которому, например, в вашу собственность и в собственность вашей бывшей супруги суд выделит по ½ доли в праве собственности на каждую квартиру. Или выделит одному из вас в собственность более дешевую квартиру и в счет недостающей части до его идеальной доли — также долю в более дорогой квартире.

В этой связи, в ходе судебного разбирательства вам необходимо не сводить счеты с бывшей супругой, а занять грамотную в первую очередь для вас позицию по делу, учитывать требования законодательства и судебную практику и отстаивать только свои и только действительные интересы. Тем более что, исходя из информации, изложенной в обращении, у вас есть возможность сделать это.

В этой части необходимо отметить следующее:

Согласно действующему законодательству, разделу между вами и бывшей супругой подлежит не только недвижимое имущество — квартиры, но и иное нажитое вами в период брака имущество, в том числе, движимое.

Справочно: в соответствии с ч.1 ст. 23 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС Республики Беларусь), имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого из супругов оно приобретено либо на кого или кем из супругов внесены денежные средства, является их общей совместной собственностью. По общему правилу, супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения этим имуществом.

Следует знать: общей совместной собственностью супругов, подлежащей разделу, является любое нажитое ими в период брака движимое и недвижимое имущество, которое в силу требований гражданского законодательства может быть объектом права собственности граждан (п. 20 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 22.06.2000 года № 5 «О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака»).

Необходимо учитывать: к общей собственности супругов не относится имущество, принадлежавшее им до вступления в брак, полученное ими в период брака в дар или в порядке наследования, а также вещи индивидуального пользования каждого из супругов (одежда, обувь и проч.).

Особого внимания заслуживает тот факт, что квартира и находящееся в ней движимое имущество (мебель, предметы домашнего обихода, бытовая техника и т.д.) — это разное имущество.

Что это значит: если к разделу заявлена только квартира, то суд будет производить раздел только этого недвижимого имущества. Чтобы суд учитывал при разделе находящееся в жилом помещении движимое имущество, его также следует заявлять к разделу.

Учет этого имущества при разделе в полной мере будет отвечать вашим интересам, поскольку повлияет на размер денежной компенсации за отступление от начала равенства долей (в случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, их доли признаются равными (ч.1 ст. 24 КоБС Республики Беларусь).

Важно: в случае, когда одному из супругов передаются предметы, стоимость которых превышает причитающуюся долю, другому супругу присуждается соответствующая денежная компенсация (ч.3 ст. 24 КоБС Республики Беларусь).

Поэтому для вас принципиально отстоять такой вариант раздела, при котором в вашу собственность перейдет более дорогая квартира, а в собственность вашей бывшей супруги — более дешевая квартира и как можно больше находящегося в ней движимого имущества. Это позволит как минимум снизить размер денежной компенсации, а в зависимости от стоимости спорного имущества — даже уравновесить стоимость имущества, выделяемого в собственность каждого из вас.

Отдельное внимание следует обратить на то, что до сведения суда вам необходимо донести информацию об имевшем место добровольном урегулировании данной спорной ситуации, в соответствии с которым последние полгода вы проживали в более дорогой квартире, а ваша бывшая супруга — в более дешевой. В своем обращении вы указываете, что «обо всех наших предыдущих разговорах и договоренностях судья и слушать не хочет». Предполагаю, что соответствующую информацию вы доводите до суда ненадлежащим образом, поскольку при разрешении данной категории дел суды в обязательном порядке учитывают реально сложившийся порядок пользования спорным имуществом.

Мой личный совет: нет смысла тратить время, силы и средства на достижение цели, в которой вы, в действительности, не заинтересованы. Очевидно, что в данном случае, пытаясь сделать назло противоположной стороне спора, вы вредите в первую очередь себе. Вместо этого следует искать пути для того, чтобы отстоять желаемую вами позицию и выйти из сложившейся ситуации с минимальными для вас потерями. Предложенный выше путь — только один из существующих. Более полная информация о вашей ситуации позволит в рамках индивидуальной консультации порекомендовать вам иные возможности для того, чтобы отстоять свои права и законные интересы.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и, получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: встречный иск, уточнение исковых требований, юридическое обоснование вашей позиции, запросы, ходатайства, заявления и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в суде, а также выступать в качестве представителя в иных инстанциях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.

Татьяна Семешко адвокат Минской областной коллегии адвокатов управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ»