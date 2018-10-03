ВНИМАНИЕ! В Сморгонском районе будет проводиться разбрасывание с самолетов приманок с вакциной

Государственное учреждение «Сморгонская районная ветеринарная станция» сообщает, что с 3 октября 2018 года с целью профилактики бешенства проводиться оральная иммунизация диких плотоядных животных. С этой целью применяются вакциносодержащие блистер-приманки (приманки с вакциной), разбрасывание которых осуществляется с использованием авиации.



Справочная информация:

Приманка с вакциной представляет собой брикет серого или темно-коричневого цвета массой до 30 г, изготовленный из компонентов кормов, съедобных для плотоядных, имеющий специфический запах. В приманку заключен блистер (капсула) с вакциной.

Запрещается брать приманки с вакциной руками и скармливать их домашним животным. Не допускается контакт детей с вакциносодержащими блистер-приманками.

При случайном попадании вакцины (содержимого блистера) на открытые участки тела или слизистые оболочки глаз, рта или носа их необходимо промыть водой, обработать 2-процентным раствором питьевой соды и обратиться в местное учреждение здравоохранения.

Разбрасывание приманок с вакциной проводится на территории Республики Беларусь вдоль границы с Литовской и Латвийской Республиками (за исключением населенных пунктов и водоемов) с самолетов.

Обращаем внимание, что людям, находящимся в местах проведения работ по разбрасыванию приманок с вакциной, необходимо избегать нахождения в зоне полета самолета во избежание травмирования падающими приманками.

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