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ВНИМАНИЕ! В Сморгонском районе будет проводиться разбрасывание с самолетов приманок с вакциной
04.10.2018 — Разное | Светлы шлях
Государственное учреждение «Сморгонская районная ветеринарная станция» сообщает, что с 3 октября 2018 года с целью профилактики бешенства проводиться оральная иммунизация диких плотоядных животных. С этой целью применяются вакциносодержащие блистер-приманки (приманки с вакциной), разбрасывание которых осуществляется с использованием авиации.
Разбрасывание приманок с вакциной проводится на территории Республики Беларусь вдоль границы с Литовской и Латвийской Республиками (за исключением населенных пунктов и водоемов) с самолетов.
Обращаем внимание, что людям, находящимся в местах проведения работ по разбрасыванию приманок с вакциной, необходимо избегать нахождения в зоне полета самолета во избежание травмирования падающими приманками.
Изображение использовано в качестве иллюстрации.
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Государственное учреждение «Сморгонская районная ветеринарная станция» сообщает, что с 3 октября 2018 года с целью профилактики бешенства проводиться оральная...
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