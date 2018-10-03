Федерация футбола Португалии выразила поддержку Роналду и позволила пропустить ближайшие матчи

Федерация футбола Португалии после беседы с Криштиану Роналду решила не вызывать его на ближайшие матчи сборной, но при этом выразила поддержку капитану команды, которого обвиняют в совершенном девять лет назад изнасиловании.



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«Мы выражаем солидарность с Криштиану, чье доброе имя и репутация подвергаются сомнению. Я верю словам Роналду и являюсь сторонником презумпции невиновности. Знаю его много лет и не сомневаюсь в человеческих качествах Криштиану», — заявил в интервью Record президент Федерации футбола Португалии Фернанду Гомеш.

Роналду поддержал и главный тренер сборной Фернанду Сантуш.

Напомним, что американка Кэтрин Майорга обвиняет португальца в изнасиловании, совершенном в 2009 году. Тогда она провела вечер с футболистом, потом согласилась прийти к нему в номер. Когда Кэтрин находилась в джакузи, он, по словам американки, начал к ней приставать и изнасиловал. Майорга утверждает, что тогда за молчание ей заплатили 375 000 долларов.

Полиция Лас-Вегаса возобновила расследование этого дела.