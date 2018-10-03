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Bloomberg рассказал о чипах-шпионах на материнских платах из Китая

04.10.2018 15:03 — Разное | Tut.by  
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Китайская военная разведка использовала поставляемое в США компьютерное оборудование для шпионажа. В материнские платы, предназначенные для серверов 30 крупнейших компаний США, были тайно встроены чипы-шпионы. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

В некоторых материнских платах, произведенных в Китае и предназначавшихся для крупных государственных и коммерческих структур в США, обнаруживались микрочипы, используемые для шпионажа.

По информации собеседников Bloomberg, знакомых с ходом расследования, следы ведут к поставщикам комплектующих для компании Super Micro Computer Inc., зарегистрированной в городе Сан-Хосе. Эта компания активно работает с поставщиками из Китая. К 2015 году, когда следы шпионажа были обнаружены, у Super Micro Computer Inc. было более 900 клиентов в 100 странах.

Еще до выявления скрытых чипов американская разведка подозревала, что спецслужбы КНР намерены использовать подобный метод для шпионажа. В 2015 году структуры, получавшие китайское оборудование, впервые обнаружили вредоносные устройства. Встроенные в материнские платы микрочипы нашли сотрудники Amazon. В том же году находку сделали и в Apple.

Официально все три компании — Super Micro Computer, Amazon и Apple — опровергли сообщения об обнаружении чипов. Однако информацию Bloomberg в целом подтвердили 17 собеседников, работавших в структурах.

Потайные чипы размещались на материнских платах особой службой Народно-освободительной армии Китая. Разведчики использовали для этого взятки и угрозы, добиваясь изменений в оригинальной конструкции плат. Чипы размещались близ контроллера, что позволяло получить удаленный доступ к памяти компьютера.

 
 
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Еще до выявления скрытых чипов американская разведка подозревала, что спецслужбы КНР намерены использовать подобный метод для шпионажа.
 
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