Синоптики обещают на выходные до 22 градусов тепла





Холодная осень уступит на эти выходные место теплу и солнцу. Синоптики обещают до 22 градусов тепла.

В Беларуси в выходные потеплеет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В середине текущей недели в Беларуси серьезно похолодало, однако к выходным ожидается потепление.

Так уже в пятницу 5 октября будет без осадков, лишь в отдельных районах пройдут небольшие дожди, температура воздуха ночью составит 1-5 градусов выше нуля (местами ожидаются заморозки до минус 3). А вот днем начнет заметно теплеть.

В пятницу воздух прогреется до 10-15 градусов тепа (по Брестской области до 17 градусов), а субботу, когда с Западной Европы начнет поступать теплая воздушная масса, днем ожидается до 20 градусов тепла.

В воскресенье, 7 октября, ночью будет без осадков, днем в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 4-10 выше нуля. Днем будет 14-20, по югу страны воздух прогреется до 22 градусов.