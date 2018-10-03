ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Синоптики обещают на выходные до 22 градусов тепла

04.10.2018 14:38 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Синоптики обещают на выходные до 22 градусов тепла

Холодная осень уступит на эти выходные место теплу и солнцу. Синоптики обещают до 22 градусов тепла.

В Беларуси в выходные потеплеет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В середине текущей недели в Беларуси серьезно похолодало, однако к выходным ожидается потепление.

Так уже в пятницу 5 октября будет без осадков, лишь в отдельных районах пройдут небольшие дожди, температура воздуха ночью составит 1-5 градусов выше нуля (местами ожидаются заморозки до минус 3). А вот днем начнет заметно теплеть.

В пятницу воздух прогреется до 10-15 градусов тепа (по Брестской области до 17 градусов), а субботу, когда с Западной Европы начнет поступать теплая воздушная масса, днем ожидается до 20 градусов тепла.

В воскресенье, 7 октября, ночью будет без осадков, днем в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 4-10 выше нуля. Днем будет 14-20, по югу страны воздух прогреется до 22 градусов.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Холодная осень уступит на эти выходные место теплу и солнцу. Синоптики обещают до 22 градусов тепла.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Больше ни копейки ей не дам". Адвокат отвечает читателю, который не может поделить с женой две квартиры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика