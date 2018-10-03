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Отдохнуть и оздоровиться. Как поехать в санаторий пенсионеру

04.10.2018 15:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Отдохнуть и оздоровиться. Как поехать в санаторий пенсионеру
АиФ

Многие белорусские пенсионеры заграничным курортам предпочитают отечественные санатории, которых в Беларуси предостаточно. Кто из пенсионеров имеет право на бесплатную путевку? Как получить путевку и какие льготы предусмотрены? Разбирался «АиФ».

Граждане обеспечиваются путевками на лечение и оздоровление в санатории за счет средств государственного социального страхования и республиканского бюджета согласно Указу президента Республики Беларусь от 28 августа 2006 г. №542 «О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения».

Кому бесплатно

Путевку работающий пенсионер получает на общих основаниях за частичную плату. Неработающие ветераны труда, инвалиды III группы, оплачивают лишь часть стоимости путевки в зависимости от получаемого дохода.

В зависимости от того, какими льготами обладает неработающий пенсионер, он имеет право на внеочередное получение путевки, первоочередное или по общей очереди.

Отдохнуть и оздоровиться. Как поехать в санаторий пенсионеру
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Так, первая категория пенсионеров имеет право на внеочередное бесплатное ежегодное получение путевки. Это Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Отечества, Славы, Трудовой Славы, неработающие инвалиды и участники Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий на территории других государств.

Право на первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение не чаще одного раза в 2 года имеют неработающие ветераны Великой Отечественной войны, неработающие инвалиды I и IIгруппы, неработающие инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны, неработающие пенсионеры из числа родителей военнослужащих, погибших при выполнении воинского или служебного долга.

Отдохнуть и оздоровиться. Как поехать в санаторий пенсионеру
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Лица, сопровождающие инвалидов I группы, обеспечиваются путевками также бесплатно (без лечения) при условии, что необходимость в таком сопровождении подтверждается заключением врачебно-консультативной комиссии.

Третья категория пенсионеров, состоящих в общей очереди на получение путевки, – это неработающие ветераны труда, в том числе инвалиды III группы.

Как и где получить

Прежде всего, стоит различать работающих и неработающих пенсионеров.

Как пояснили «АиФ» в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, путевки выделяются и выдаются: работающим пенсионерам – по месту работы по решению комиссии по оздоровлению и санаторно-курортному лечению и оздоровлению, созданной в организациях. Неработающим пенсионерам путевки выделяются по решению областных и Минского городского подразделений центра по месту жительства граждан.

Чтобы получить путевку, к заявлению необходимо приложить медицинскую справку о состоянии здоровья, пенсионное удостоверение (с отметкой «ветеран труда») или документ, подтверждающий право на бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление, копию первой и последней страниц трудовой книжки, паспорт. Представляются оригиналы вместе с копиями.

Путевки санаторий выдаются при наличии медицинских показаний для санаторно-курортного лечения и отсутствии противопоказаний, что подтверждается медицинской справкой о состоянии здоровья. Ее выдает государственная организация здравоохранения.

Обеспечение граждан путевками осуществляется в пределах средств государственного социального страхования и республиканского бюджета, выделенных на эти цели, а также с учетом количества мест в санаториях.

Как уточнили в центре, в соответствии с действующим законодательством неработающие пенсионеры обеспечиваются путевками согласно нормам Указа в порядке очередности, сформированной по дате подачи заявления, с учетом их права на внеочередное или первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение или оздоровление.

 
 
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Многие белорусские пенсионеры заграничным курортам предпочитают отечественные санатории, которых в Беларуси предостаточно.
 
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