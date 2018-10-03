ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Полюбила эту культуру ещё в молодости». Продегустировать и получить знания: ярмарка белорусского винограда в Минске

04.10.2018 15:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 4 октября в Минске проходит ярмарка белорусского винограда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виноградари-любители из разных районов Беларуси, а также представители Института плодоводства привезли несколько десятков сортов саженцев и плоды для дегустации. «Монарх», «Алешенька», «Аркадия», всевозможные вариации кишмиша – более 40 сортов можно оценить на вкус.

«Полюбила эту культуру ещё в молодости». Продегустировать и получить знания: ярмарка белорусского винограда в Минске

Возделывание виноградной культуры в Беларуси за последние годы стало не только реальным, но и популярным. Климатические условия позволяют выращивать плоды даже в северных регионах, причем не только в теплице, но и в открытом грунте.

«Полюбила эту культуру ещё в молодости». Продегустировать и получить знания: ярмарка белорусского винограда в Минске

Иван Суровицкий, виноградарь-любитель:
Болгарский кишмиш «Афродита». Грозди большие. Прекрасно хранится до самых морозов. На кусте висит и не портится. Вызревает и в открытом грунте, и в теплице.

С детства я любил его очень сильно и хотел наесться до отвала. Мечту осуществил.

«Полюбила эту культуру ещё в молодости». Продегустировать и получить знания: ярмарка белорусского винограда в Минске

Людмила Юзофатова, виноградарь-любитель:
Полюбила я эту культуру еще в молодости. С тех пор выращиваю виноград. Всё дальше затягивает, хочется всё больше и больше. У меня более 150 сортов.

«Полюбила эту культуру ещё в молодости». Продегустировать и получить знания: ярмарка белорусского винограда в Минске

Владимир Устинов, научный сотрудник Института плодоводства НАН Беларуси:
В любительском плане культура развивается и развивается интенсивно. Спрос и интерес к культуре постоянно возрастает, тем более что и селекция не стоит на месте – выводятся всё новые и новые сорта ультрараннего и раннего сроков созревания, которые для наших условий природно-климатических весьма подходят.

Фермерские хозяйства и владельцы приусадебных участков постоянно экспериментируют и испытывают сорта разных селекций. Кроме этого, при Дворце культуры ветеранов работает клуб любителей винограда, где два раза в месяц абсолютно бесплатно проводят мастер-классы для тех, кто только собирается заняться возделыванием солнечных гроздей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 4 октября в Минске проходит ярмарка белорусского винограда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виноградари-любители из разных районов...
 
Новости дня
Новости разные
 
Скандал: Польша "подарила" Путину 1 млрд злотых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика