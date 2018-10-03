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Школа – вторая семья. Полувековая история столичной гимназии № 14 – в спецрепортаже СТВ
Новости Беларуси. 7 октября учителя Беларуси отметят профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта дата и отправная точка в полувековой истории 14-й столичной гимназии.
50 лет развития одной из уникальнейших школ Беларуси – в специальном репортаже на СТВ 4 октября.
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Новости Беларуси. 7 октября учителя Беларуси отметят профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта дата и отправная точка в...
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