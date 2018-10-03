ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Зато мозг так прочистил»: лидер «J:МОРС» Владимир Пугач избавлялся от акрофобии в горах

04.10.2018 14:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Вокалист и лидер белорусской группы «J:МОРС» Владимир Пугач опубликовал в соцсетях видеодневник поездки в горы. Фронтмен избавлялся от акрофобии.  

«Едем в горы сквозь горы», – начал повествование Пугач.  

«Зато мозг так прочистил»: лидер «J:МОРС» Владимир Пугач избавлялся от акрофобии в горах
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале J:МОРС  

Во время дороги певец обозначил, что температура воздуха на улице была плюс семь градусов Цельсия, а сам мужчина был в коротких носках, майке и ветровке.  

Несколько раз ребята останавливались. В одном случае нужно было заправиться, потом захотелось снять водопад. Во время съёмок бегущей воды за кадром слышна белорусская речь.  

«Зато мозг так прочистил»: лидер «J:МОРС» Владимир Пугач избавлялся от акрофобии в горах
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале J:МОРС  

Владимир и его компаньоны заходили в магазин сувениров, где пили кофе. Следующим пунктом стал магазин экипировки.  

«Нужно обязательно в шлеме лазать по горам, потому что сверху падают камни, которые оставляют либо в шлеме, либо в голове вмятину», – обосновал Пугач покупку каски.  

Владимир Пугач, группа «J:Морс»: То, чем я последние 15 лет занимаюсь, похоже на терзания и метания  

«Зато мозг так прочистил»: лидер «J:МОРС» Владимир Пугач избавлялся от акрофобии в горах
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале J:МОРС  

Вскоре путники зашли в фуникулёр, откуда смогли любоваться красотами природы. Владимир описывает то, что видит, после чего голод берёт верх, и певец уходит обедать. Закончив трапезу, компания приступает непосредственно к тому, что и было целью поездки, – лазанью по горам.  

Сначала под ногами любителей активного отдыха была земля, затем узкий мостик. Продолжился путь восхождением по отвесной скале и переходом пропасти уже не по мосту, а по верёвке.  

«Зато мозг так прочистил»: лидер «J:МОРС» Владимир Пугач избавлялся от акрофобии в горах
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале J:МОРС  

«Высота примерно три тысячи метров. Часа два с половиной мы в пути. Скоро всё закончится, так или иначе», – сказал ближе к концу ролика музыкант.  

Вскоре компания закончила маршрут и направилась куда-нибудь принять душ. Владимир заметил, что для него такая прогулка была впервые.  

«Зато мозг так прочистил»: лидер «J:МОРС» Владимир Пугач избавлялся от акрофобии в горах
Фото: instagram.com/vpougatch  

«Я убил свою новую обувь, Я купил специально в горах походить. Зато мозг так прочистил… А мозг – дороже! Берегите себя. Пока», – закончил видеодневник Пугач.  

По ходу ролика играет приятная музыка. В первой половине видео фоном выступает лёгкая весёлая композиция, во второй половине мелодия изменилась на более подходящую для лазанья по горам – боевую с духовыми инструментами.  

«Это хорошая новость». Песни «J:Морс» прозвучали в новом фильме сына Дэвида Боуи  

«Зато мозг так прочистил»: лидер «J:МОРС» Владимир Пугач избавлялся от акрофобии в горах
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале J:МОРС  

Видео длится семь с половиной минут. Ролик набрал множество просмотров и несколько комментариев.  

«Как же круто! Я тоже поеду в следующий раз»,  

«Отличный контент, посмотрел на одном дыхании, побольше таких видео, Владимир!»,  

«Очень круто! Спасибо что поделились впечатлениями! Я, когда второй мост увидела, аж вскрикнула. Ух! А как вниз спускались?»,  

«Красиво, страшно, интересно!».  

Осенью 2018 года минчане могли увидеть музыкантов из группы Rammstein.  

Поклонники сфотографировались с кумиром на Зыбицкой – здесь подробнее.  

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вокалист и лидер белорусской группы «J:МОРС» Владимир Пугач опубликовал в соцсетях видеодневник поездки в горы. Фронтмен избавлялся от...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Речицком районе мужчина получил серьезные травмы, пытаясь догнать поезд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика