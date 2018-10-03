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Юлия Пересильд показала двух подросших дочерей: фотофакт
Новости России. Юлия Пересильд показала своих подросших детей.
Снимок актриса опубликовала в Instagram. На фото мама и две ее дочери – 9-летняя Анна и 6-летняя Мария. Семья устроила совместный поход на спектакль.
Юлия Пересильд:
В конце минувшего года режиссер Алексей Учитель подтвердил информацию о том, что он
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Новости России. Юлия Пересильд показала своих подросших детей. Снимок актриса опубликовала в Instagram. На фото мама и две ее дочери – 9-летняя Анна и 6-летняя Мария....
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