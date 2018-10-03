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Пострадали 6 граждан Беларуси. Стали известны подробности ДТП в Николаевской области

04.10.2018 14:03 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Стали известны новые подробности аварии в Украине, где утром 4 октября пострадали шесть белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадали 6 граждан Беларуси. Стали известны подробности ДТП в Николаевской области

На трассе Киев-Одесса около поселка Кривое Озеро Николаевской области микроавтобус с номерами гомельского региона врезался в ехавший попутно грузовой подъемный кран. В результате пострадали семь человек, большинство из которых наши соотечественники. Двое в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию. Один из них – в коме.

Ситуацию с пострадавшими в Украине на личный контроль взял министр здравоохранения Беларуси.

Пострадали 6 граждан Беларуси. Стали известны подробности ДТП в Николаевской области

Инна Парфёнова, спикер полиции Николаевской области Украины:
Вследствие ДТП пострадали семь человек: шестеро граждан Беларуси в возрасте от 43 до 66 лет, в том числе водитель микроавтобуса, и еще один пассажир – 30-летний житель Киева.

Информация о дорожно-транспортном происшествии внесена в единый реестр досудебных расследований. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники следственно-оперативной группы кривоозерского отделения полиции, следователи следственного управления и криминалисты.

Напомним, летом 2018 года практически на том же месте произошла трагическая авария с участием белорусов (подробнее о том ДТП читайте здесь). Микроавтобус с жителями Гомельской области врезался в стоявший на обочине грузовик. Тогда погибли пять человек, 12 с травмами были госпитализированы.

 
 
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Новости Беларуси. Стали известны новые подробности аварии в Украине, где утром 4 октября пострадали шесть белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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