Румас сменил представителей государства в БНБК

Ими стали заместитель премьер-министра Михаил Русый и министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц. Документ принят в соответствии с указом от 19 февраля 2008 года №100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» и вступает в силу со дня его принятия, сообщается на сайте Совета министров Беларуси.





Таким образом, прежнее постановление от 11 января 2018 года о назначении представителем государства Игоря Брыло утрачивает силу.









Напомним, БНБК в настоящее время занимается строительством комплекса по производству высокотехнологичных кормов и кормовых добавок, административных зданий и инфраструктуры в Пуховичском районе.





Общие инвестиционные затраты на проект составляют $733 млн. Финансирование осуществляется за счет льготного китайского кредита от Эксимбанка.





Сегодня доля государства в предприятии составляет 25%.





СМИ ранее сообщали, что в корпорации есть «кыргызский след»: директор Белорусской национальной биотехнологической корпорации Даниил Урицкий - никто иной, как бывший премьер-министр Кыргызстана Данияр Усенов, который на родине заочно приговорен к пожизненному заключению и находится в розыске.





Кыргызская сторона потребовала экстрадиции беглого политика.