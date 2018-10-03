Предложение о проведении контроля в Сейме внесла пресс-секретарь правящей партии «Право и справедливость» Беата Мазурек:





«Все, кто подарил Путину около 1 млрд злотых и нанесли ущерб госбюджету, должны понести ответственность. Независимо от того, какого рода преступниками они являются — уклоняющимися от платы НДС, или связанными с махинациями с топливом или газом. Я обращаюсь с предложением проведения корпоративного контроля в АО «Польская нефтяная и газовая компания», что позволит выяснить все обстоятельства дарения Путину 1 млрд злотых».





По курсу на 3 октября 2018 года это более 232 млн 708 тыс. евро.





Кшиштоф Тхужевский, отвечая на вопросы в Сейме, напомнил, что по этому делу ведется следствие прокуратурой в Пётркуве Трибунальском. Министр энергетики заверил, что его ведомство сотрудничает со следователями и предоставляет все необходимые документы, но, чтобы внести ясность в дело, согласен с предложением Беаты Мазурек.





Министр энергетики признал, что Польша отказалась от 1 млрд злотых, положенных стране за услуги по транспортировке газа в 2006-2009 годах, но подчеркнул, что это были не единственные потери, понесенные Польшей в то время:





«Если мы вспомним об уступках, сделанных согласно дополнительному соглашению, заключенному в 2010 году, то Польша, соглашаясь на прибыль АО EuRoPol Gaz, не превышающую 21 млн злотых, потеряла около 2,5 млрд злотых».









Министр считает, что за формат соглашения о поставках российского газа, заключенного в 2010 году между польским правительством и Россией, несет ответственность правившая в то время коалиция партий «Гражданская платформа» и «Польская крестьянская партия». Основным переговорщиком в то время был тогдашний вице-премьер Вальдемар Павляк.





Кшиштоф Тхужевский сослался на отчет Главной контрольной палаты Польши, в котором указано, что и министр экономики, и АО «Польская нефтяная и газовая компания» не в полной мере использовали свои возможности для переговоров, не пытаясь получить в обмен на согласие льготной транспортировки российского газа соответствующие выгоды для Польши.