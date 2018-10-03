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Роналду вывели из состава сборной Португалии из-за обвинений в изнасиловании
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выведен из состава сборной Португалии после обвинений в изнасиловании в США в 2009 году. Об этом сообщает
Роналду пропустит матчи португальской сборной против Польши 11 октября в рамках Лиги Наций, а также товарищескую игру против Шотландии 14 октября.
2 октября американка Кэтрин Майорги обвинила Роналду в изнасиловании, которое произошло в 2009 году.
Майорга утверждает, что Роналду изнасиловал ее в 2009 году в одной из гостиниц Лас-Вегаса. Футболист проводил в США свой отпуск.
Как писал Spiegel в 2017-м году, в 2009-м Майорга и Роналду заключили внесудебное соглашение, по которому она получила 375 тысяч долларов за молчание. Тогда футболист обвинения в свой адрес отрицал.
Сейчас адвокаты Майорги пытаются оспорить подписанное ей и Роналду соглашение. В свою очередь, адвокаты Роналду пообещали, что подадут в суд на Spiegel за публикацию статьи.
Роналду, который близок к концу своей игровой карьеры, является национальным героем Португалии и самой известной знаменитостью страны.
Он самый опытный игрок в стране с 154 выступлениями за национальную сборную и самым лучшим бомбардиром с 85 голами.
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выведен из состава сборной Португалии после обвинений в изнасиловании в США в 2009 году. Об этом сообщает Associated Press.
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