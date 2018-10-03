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Светлана Алексиевич стала лауреатом премии имени Политковской

04.10.2018 14:59 — Разное | Партизан  
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Международная неправительственная организация Reach All Women in War («Помочь каждой женщине в огне войны», RAW in WAR) присудила премию имени журналистки «Новой газеты» Анны Политковской белорусской писательнице и журналистке Светлане Алексиевич и индийской правозащитнице Биналакшми Непрам.

Им вручили награду за «смелые выступления против несправедливости, насилия и экстремизма в ситуации продолжающихся в их регионах “забытых” вооруженных конфликтов», говорится в пресс-релизе.

Светлана Алексиевич стала лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2015 году «за многоголосное творчество». 

«Ее критика российской аннексии Крыма, нарушений прав человека в конфликте в Восточной Украине, а также растущего национализма и олигархии в Украине, завоевала ей множество врагов среди российских и украинских националистов», — отмечается в сообщении.

Биналакшми Непрам родом из индийского штата Манипур, в котором в течение 70 лет длится конфликт. В 2007 году правозащитница создала организацию «Женщины Манипура — жертвы вооруженного насилия», которая помогла более 20 тысячам пострадавших женщин. Из-за угроз жизни Непрам была вынуждена покинуть Индию.

Премия названа в честь журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, убитой 7 октября 2006 года.

Ее первым лауреатом в 2007 году стала российская журналистка и правозащитница Наталья Эстемирова. В разное время награда присуждалась правозащитницам Малалае Джоя из Афганистана, Малале Юсуфзай из Пакистана, индийской журналистке Гаури Ланкеш и другим.

 
 
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Международная неправительственная организация Reach All Women in War («Помочь каждой женщине в огне войны», RAW in WAR) присудила премию имени журналистки «Новой газеты» Анны...
 
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