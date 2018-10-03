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В Слониме продают бывший медвытрезвитель. Вам не надо?
Нежилое здание на улице Янки Купалы, 13 в Слониме, где раньше размещался медвытрезвитель, выставили на аукцион.
Начальная цена лота — 52 тысячи 380 рублей. Торги состоятся 12 октября в 12.00 часов по адресу: Гродно, ул. Мицкевича, 8.
Здание было построено в 1926 году, имеет два этажа. Общая площадь составляет 415,5 м².
Обязательное условие аукциона — вовлечение объекта в хозяйственный оборот в течение трех лет. Документы на участие в торгах принимаются до 8 октября.
Продавцом является ОАО «Белая Ромашка».
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Нежилое здание на улице Янки Купалы, 13 в Слониме, где раньше размещался медвытрезвитель, выставили на аукцион.
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