Самолет с миссией НАТО разбился в Афганистане. Выживших нет

На востоке Афганистана в среду, 3 октября, потерпел крушение военно-транспортный самолет США C-130J Геркулес. Об этом сообщи телеканал CBS News со ссылкой на американские военные источники.





Отмечается, что крушение произошло на аэродроме в Джелалабаде вскоре после полуночи. В результате аварии погибли 11 человек, в частности, погибли шесть членов экипажа самолета и пять гражданских лиц, которые были сотрудниками миссии НАТО в Афганистане.









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Представители движения Талибан заявили, что самолет сбили талибы.





Однако военное командование США не подтверждает заявления боевиков, отмечая, что расследование причин авиакатастрофы продолжается.







