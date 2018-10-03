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В Италии вспышка болезни легионеров

04.10.2018 14:27 — Разное | Партизан  
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На северо-западе Италии, в регионе Ломбардия, вторая вспышка легионеллеза. Диагноз подтвержден у 43-х пациентов. Есть вероятность увеличения числа инфицированных.

Согласно информации Европейского центра по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC), 17 сентября в регионе Ломбардия (северо-запад Италии) местные органы здравоохранения зарегистрировали 405 случаев пневмонии, из которых в 42-х был установлен диагноз  «легионеллез» («болезнь легионеров»). 

На 21 сентября количество больных возросло до 450, в 43-х случаях диагноз подтвержден лабораторно, и есть вероятность увеличения числа инфицированных.

Причиной вспышки считают загрязнение установок по охлаждению воздуха, в которых обнаружен возбудитель легионеллеза.

Это вторая за год известная вспышка в Ломбардии. Предыдущая была в июле в городе Брессо. По результатам расследования в городском водопроводе был обнаружен возбудитель заболевания. 

В историческом центре города, где жили умершие, закрыты четыре фонтана. Была проведена санация муниципальных бассейнов, спортивных учреждений и городского центра мигрантов.

По данным ECDC, около 70% всех случаев легионеллеза, регистрируемых в Европе, фиксируются в 4-х странах: Германия, Испания, Италия и Франция. При этом, количество случаев легионеллёза в Европе ежегодно увеличивается.


Справка. Легионеллез — инфекция, вызываемая специфическими микроорганизмами — легионеллами (постоянно обитают в водоемах или водных системах) и протекающая с поражением органов дыхания, часто в форме тяжелых пневмоний. 

Источниками при этом служат естественные и искусственные водоемы, различные системы водопользования, технические устройства с использованием воды, а также почва. Инфекция передается воздушно-капельным путем.

Легионеллез выявляют, как правило, у людей среднего и пожилого возраста на фоне действия таких факторов риска, как курение, злоупотребление алкоголем, сопутствующие заболевания, в первую очередь диабет и сердечно-сосудистые заболевания; иммуносупрессивная терапия, первичные и вторичные иммунодефициты.

 
 
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На северо-западе Италии, в регионе Ломбардия, вторая вспышка легионеллеза. Диагноз подтвержден у 43-х пациентов. Есть вероятность увеличения числа инфицированных.
 
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