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Доллар рванул еще выше

04.10.2018 14:13 — Разное | Партизан  
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Торги в четверг опять неудачно завершились для белорусского рубля: доллар и евро подорожали, рубль РФ подешевел, но валютная корзина всё равно стала тяжелее на 0,11%.

С начала недели BYN подешевел к корзине валют уже на 1,15%.

Курс доллара рванул вверх сразу на 0,0174 рубля до 2,1508 BYN/USD. Это максимальный уровень за последние три недели. Доллар укрепляется уже девять торгов подряд. За это время он подорожал на 0,0720 рубля.

Курс евро подрос лишь на 0,0018 рубля до 2,4708 BYN/EUR. до максимума за последние 16 дней.

Курс российского рубля упал на 0,0098 рубля до 3,2502 BYN/100 RUB. и покинул максимальный уровень почти за 5,5 месяцев, на котором оказался вчера.

Рубль РФ за последние полтора месяца продемонстрировал впечатляющий результат: за предыдущие 29 торгов он подорожал больше чем на 26 копеек, а сегодня подешевел лишь на копейку.

Россия

Второй день российский рубль существенно дешевеет к евро и доллару. Банк России:

повысил официальный курс доллара на завтра на 79 копеек до 66,2115 USD/RUB;
официальный курс евро на завтра поднялся на 32 копейки до 76,0505 EUR/RUB.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Торги в четверг опять неудачно завершились для белорусского рубля: доллар и евро подорожали, рубль РФ подешевел, но валютная корзина всё равно стала тяжелее на 0,11%.
 
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