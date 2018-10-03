Суд Ленинского района Бреста признал Сергея Петрухина виновным в нарушении статьи 23.34 часть 3 (нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенные повторно в течение года).





Константин Остапук оштрафован на 14 базовых величин (часть 1 статьи 23.34). а завтра в Ленинском суде его ждет новый суд – за неповиновение.





Напомним, 30 сентября в Бресте около 90 человек вышли на центральную площадь города “кормить голубей”. Задержаны два человека: блогера Сергея Петрухина поместили в ИВС, Константину Остапуку вызывали “скорую помощь”. Причем Сергея Петрухина задержали еще до начала кормления голубей и на ночь поместили в ИВС Бреста.





Рассмотрение административного дела в отношении Петрухина и Остапука в суде Ленинского района Бреста началось 1 октября. Судья Александр Семенчук удовлетворил ходатайство Петрухина и Остапука и объявил перерыв до 4 октября, чтобы они могли заключить договора с адвокатом и ознакомиться с материалами дела.





Константин Остапук после первого судебного заседания рассказал журналистам, что его грозились упрятать в тюрьму, если он еще раз выйдет на площадь "кормить голубей". Во время задержания мужчина получил ушиб и намерен пройти судебно-медицинскую экспертизу.





С начала 2018 года в Бресте проходит гражданская кампания против строительства в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода «АйПауэр», который, по мнению горожан, возводится с многочисленными нарушениями.





С 5 марта 2018 года каждое воскресенье противники строительства аккумуляторного завода выходят на площадь Ленина в Бресте покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест.



