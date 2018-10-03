МТС определил самые оживленные дни и месяцы для Национального аэропорта





Пассажиры Национального аэропорта «Минск» больше всего пользуются интернетом по пятницам. Мобильный оператор МТС назвал самые оживленные дни и месяцы для главной воздушной гавани страны, основываясь на общем объеме потребления интернет-трафика своими абонентами.

Потребление мобильного интернета среди авиапассажиров меняется в зависимости от недели. Пик расхода трафика почти всегда приходится на пятницу. Тенденция объяснима: в конце рабочей недели немало белорусов или иностранных специалистов улетают на выходные в другие страны.

Самым жарким месяцем выступает август — в этот месяц абоненты МТС наиболее активно пользуются интернетом на территории аэропорта. Большую роль здесь играют туристы, путешествующие в последний месяц лета.

В МТС также подсчитали, где на границе белорусы больше всего общаются и сидят в интернете. Как выяснилось, звонят чаще всего с пункта пропуска Козловичи на белорусско-польской границе. Больше всего SMS туристы отправляют в пункте пропуска Берестовица на границе с Польшей. А вот интернет-трафик абоненты МТС наиболее активно используют в пункте пропуска Каменный Лог на границе с Литвой.

Белорусы активно потребляют интернет-трафик и за границей — за последний год его использование выросло более чем в 10 раз. Большую роль в этом сыграл запуск услуги «Unlim за границей», который не имеет ограничений по объему трафика. Анализируя Big Data, эксперты МТС прогнозируют, что текущий год станет рекордным по объемам потребления интернета.

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