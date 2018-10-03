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МТС определил самые оживленные дни и месяцы для Национального аэропорта

04.10.2018 — Разное | Радзiма  
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МТС определил самые оживленные дни и месяцы для Национального аэропорта

  Пассажиры Национального аэропорта «Минск» больше всего пользуются интернетом по пятницам. Мобильный оператор МТС назвал самые оживленные дни и месяцы для главной воздушной гавани страны, основываясь на общем объеме потребления интернет-трафика своими абонентами.

 Потребление мобильного интернета среди авиапассажиров меняется в зависимости от недели. Пик расхода трафика почти всегда приходится на пятницу. Тенденция объяснима: в конце рабочей недели немало белорусов или иностранных специалистов улетают на выходные в другие страны.

 Самым жарким месяцем выступает август — в этот месяц абоненты МТС наиболее активно пользуются интернетом на территории аэропорта. Большую роль здесь играют туристы, путешествующие в последний месяц лета.

 В МТС также подсчитали, где на границе белорусы больше всего общаются и сидят в интернете. Как выяснилось, звонят чаще всего с пункта пропуска Козловичи на белорусско-польской границе. Больше всего SMS туристы отправляют в пункте пропуска Берестовица на границе с Польшей. А вот интернет-трафик абоненты МТС наиболее активно используют в пункте пропуска Каменный Лог на границе с Литвой.

 Белорусы активно потребляют интернет-трафик и за границей — за последний год его использование выросло более чем в 10 раз. Большую роль в этом сыграл запуск услуги «Unlim за границей», который не имеет ограничений по объему трафика. Анализируя Big Data, эксперты МТС прогнозируют, что текущий год станет рекордным по объемам потребления интернета.

УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»

 
Теги: Минск
 
 
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  Пассажиры Национального аэропорта «Минск» больше всего пользуются интернетом по пятницам. Мобильный оператор МТС назвал самые оживленные дни и месяцы для...
 
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