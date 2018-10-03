Белорусский фильм-номинант на «Оскар» «Хрусталь» заработал в белорусском прокате 109 120 рублей или 51 тысячу долларов. Информация об этом появилась на сайте «АРТ Корпорейшн», компании-прокатчика фильма.





Всего в Беларуси фильм посмотрели 18 184 зрителя, а кассовые сборы составили 109 120 рублей. В Минске фильм увидели 15 380 зрителей (96 381 рубль), в регионах — 2804 зрителя (12 739 рублей). Напомним, два уик-энда подряд белорусский фильм занимал третье место по сборам в Минске . А в декабре картину будут показывать в кинотеатрах России.

В понедельник стало окончательно известно, что «Хрусталь» представит Беларусь на премии «Оскар». Лента будет претендовать на награду в категории «Лучший иностранный фильм».

О чем кино: Эвелина Сорока живет в Минске 90-х, работает диджеем в ночном клубе, тусуется с наркоманом Аликом и регулярно конфликтует с матерью-патриоткой. Веля хочет переехать в Чикаго, для чего отправляется за визой в американское посольство. От девушки требуется нормальное место работы, зарплата и, что называется, «стронг коннекшнс» с родиной. В погоне за первыми девушка покупает липовую справку о работе на заводе в поселке Хрустальный и указывает их контактный номер — с головы. Когда консул сообщит, что для проверки фактов будет связываться с контактным лицом с работы, Эвелине ничего не останется, как мчать на рейсовом автобусе в Хрустальный и просить все подтвердить.

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