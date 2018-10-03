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Более 80 белорусских предприятий будут представлены на международной выставке импорта в Шанхае

04.10.2018 15:15 — Разное | Интерфакс  
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Более 80 предприятий представят Беларусь на Международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo, которая впервые пройдет в Шанхае 5-10 ноября, сообщил директор РУП "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен" министерства иностранных дел Валерий Садохо.

"Выставка разделена на два блока: страновой и коммерческий. Каждая страна, а сегодня заявлено уже более 80 стран, будет представлена на  национальном страновом павильоне –  у нас в частности это 132 кв. м -  на коммерческих тематических павильонах", - рассказал В.Садоха на пресс-конференции в четверг в Минске.

По информации директора, общая площадь белорусских специализированных стендов 642 кв м, на них разместятся  более 80 белорусских предприятий.

На специализированных стендах Беларусь будет представлена в 6 секциях:  сельскохозяйственные и пищевые продукты, автомобилестроение медицинское оборудование и лекарства, интеллектуальное и высокотехнологичное оборудование, торговля и услуги, товары повседневного спроса. "48 предприятий  будут представлены в блоке сельскохозяйственной и пищевые продукты", - добавил В.Садохо.

Кроме того, в рамках странового блока Беларусь 7 ноября  проведет белорусско-китайский форум. На форуме будут работать секции "Экспортный и инновационный потенциал Беларуси", "Благоприятный инвестиционный климат Беларуси - залог успешного партнерства", "Привлекательность туристических, образовательных и медицинских услуг Беларуси".

 
Теги: Минск
 
 
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Более 80 предприятий представят Беларусь на Международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo, которая впервые пройдет в Шанхае 5-10 ноября, сообщил...
 
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