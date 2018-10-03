Встреча глав МИД стран-участниц программы "Восточное партнерство" состоится 15 ноября в Брюсселе, сообщил заведующий отделом политики и прессы бакинского представительства ЕС Денис Даниилидис агентству "Интерфакс-Азербайджан".

По словам дипломата, в четверг в Брюсселе проходит встреча представителей "Восточного партнерства" высокого уровня, посвященная подготовке переговоров глав МИД стран-участниц программы. На переговорах Азербайджан представляет замминистра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

"Восточное партнерство" - проект ЕС, направленный на развитие связей Евросоюза с Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.